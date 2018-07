PTAC laikā no 2017.gada 21.jūlija līdz šā gada 15.janvārim PTAC kopumā saņēma 84 patērētāju sūdzības par "Viva Latvia" īstenoto darbību minētajās interneta vietnēs. Atbilstoši patērētāju sūdzībām, PTAC konstatēja, ka "Viva Latvia" neveic patērētāju pasūtīto preču piegādi noteiktā termiņā, kā arī neievēro likumā noteikto patērētāja samaksātās naudas summas atmaksas termiņu gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde. Turklāt patērētāju sūdzībās norādīts, ka ar uzņēmumu nav iespējams sazināties.

PTAC pērn 6.septembrī veica pārbaudi "4pc.lv" un konstatēja, ka internetveikala mājaslapā ietverta maldinoša informācija par patērētāju atteikuma tiesību izmantošanas kārtību un atteikuma tiesību apjomu. Tāpat "4pc.lv" mājaslapā netiek piedāvātas iespējas distances līgumu noteikumu saglabāšanai, kā arī pasūtījuma noformēšanas pabeigšanai un nosūtīšanai tiek izmantota "poga" ar nosaukumu "Apstiprināt pasūtījumu", kas PTAC ieskatā skaidri nenorāda uz patērētāja brīdināšanu par uzņemšanos veikt samaksas pienākumu. Ņemot vērā minēto, PTAC nosūtīja "Viva Latvia" vēstuli, aicinot novērst minētos pārkāpumus. "Viva Latvia" pērn 4.oktobrī nosūtīja atbildes vēstuli PTAC, informējot, ka ir novērsusi pārkāpumus, un sniedzot paskaidrojumus par "4pc.lv" īstenotās komercprakses aspektiem.

Veicot atkārtotu pārbaudi "4pc.lv" un pirmreizēju pārbaudi "xmobilais.lv" pērn 7.novembrī, PTAC konstatēja, ka abas vietnes darbojas, bet tehnisku iemeslu dēļ tajās nevar veikt preču pasūtījumus. Vienlaikus, izvērtējot "4pc.lv" sniegto informāciju, PTAC konstatēja, ka "Viva Latvia" novērsusi pārkāpumus "4pc.lv" saistībā ar maldinošu informāciju par atteikuma tiesībām, kā arī nodrošināto iespēju trūkumu distances līgumu noteikumu saglabāšanai. Savukārt, izvērtējot "xmobilais.lv" vietnē sniegto informāciju, PTAC tajā konstatēja pārkāpumus, kas "4pc.lv" tika novērsti.

Ņemot vērā minēto, PTAC nosūtīja "Viva Latvia" vēstuli ar aicinājumu novērst pārkāpumus vietnē "xmobilais.lv", kā arī rakstveidā iesniegt paskaidrojumus par kopējo "xmobilais.lv" veikto pasūtījumu summu un darījumu skaitu par precēm, kuru piegādi uzņēmums nav veicis līgumā noteiktajā termiņā, norādīt iemeslus, kādēļ "Viva Latvia" nav spējusi veikt "xmobilais.lv" piedāvāto un pasūtīto preču pienācīgu piegādes saistību izpildi, kā arī norādīt, cik ilgā laikā uzņēmums veicis "xmobilais.lv" pasūtīto preču piegādi patērētājiem.

PTAC atbildi uz minēto vēstuli no "Viva Latvia" nesaņēma, turklāt līdz šā gada 15.janvārim PTAC atkārtoti saņēma patērētāju sūdzības par iepriekš minētajiem uzņēmuma komercprakses pārkāpumiem. Līdz ar to PTAC atkārtoti informēja "Viva Latvia" par tās īstenotās komercprakses neatbilstību likuma prasībām, kā arī to, ka PTAC ieskatā konstatēto pārkāpumu novēršanai atbilstoši Negodīgas komercprakses aizlieguma likumam būtu lietderīgi "Viva Latvia" noteikt tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgo komercpraksi, kā arī piemērot naudas sodu.

Vienlaikus iestāde informēja, ka "Viva Latvia" ir tiesības līdz šā gada 31.janvārim administratīvajā lietā sniegt viedokli un argumentus, kā arī iesniegt informāciju par aizvadītā finanšu gada apgrozījumu samērīgas soda naudas piemērošanai. Uzņēmums minēto informāciju PTAC neiesniedza noteiktajā termiņā, un PTAC saņēma atpakaļ "Viva Latvia" adresēto vēstuli, jo uzņēmums to laikus nebija izņēmis no pasta. Tādēļ PTAC atkārtoti uzņēmumam nosūtīja vēstuli ar aicinājumu veikt minētās darbības līdz šā gada 12.aprīlim, tomēr arī to iestāde saņēma atpakaļ, jo "Viva Latvia" nebija laikus izņēmusi sūtījumu no pasta.

PTAC šā gada 18.maijā nosūtīja vēstuli Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ar lūgumu sniegt informāciju par "Viva Latvia" pēdējā finanšu gada apgrozījumu. Atbildes vēstulē VID informēja, ka uzņēmums nav iesniedzis gada pārskatu par 2017.gadu.

Ņemot vērā minēto, PTAC atbilstoši Negodīgas komercprakses aizlieguma likumam noteica "Viva Latvia" pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi un aizliegt komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama, kā arī piemēroja soda naudu 17 000 eiro apmērā. Atbilstoši Administratīvā procesa likumam un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumam, PTAC lēmums stājas spēkā, kad tas kļūst zināms uzņēmumam. Lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Līdz šim nav izdevies sazināties ar "Viva Latvia".

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka uzņēmums ir izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra. Atbilstoši informācijai VID nodokļu parādnieku datubāzē, "Viva Latvia" nodokļu parāds 26.jūnijā bija 9327,19 eiro.

SIA "Viva Latvia" dibināta 2016.gadā, un tās pamatkapitāls ir 100 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Valērijs Guskovs. "Viva Latvia" apgrozījums 2016.gadā bija 5113 eiro, bet zaudējumi - 1318 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".