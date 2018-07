Policija arī aicina vecākus un bērnu pārstāvjus atkārtoti izrunāt, ko darīt, ja gadās, piemēram, nomaldīties no sava kolektīva. Tāpat ierosināts vecākiem, kuri ik dienas nogādā un sagaida savas atvases viņiem paredzētajā pasākumu norises vietā Rīgā - sarunāt ar kolektīvu pārstāvjiem tikšanās laikus, ne tikai atstāt bērnus pie pasākuma norises vietām, tādējādi izvairoties no situācijas, kad bērns, meklējot tikšanās vietu, var apmaldīties. VP pārstāve norādīja, ka arī šajos svētkos policijas darbinieki ir palīdzējuši dažiem noklīdušiem svētku dalībniekiem.

VP arī norāda, ka svētku laikā vairākās Rīgas daļās noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi. Policijā uzsver, ka lielākie ierobežojumi paredzēti no 7. līdz 9.jūlijam Mežaparka un Daugavas stadiona apkārtnē, bet nedēļas garumā līdz 9.jūlijam dažādos centra rajona ielu posmos ir aizliegts apstāties un stāvēt. Iedzīvotāju automašīnas, kas būs atstātas šajās vietās tiks evakuētas uz citu bezmaksas stāvvietu, savukārt to īpašniekiem tiks piemērots sods.

Lai plānotu maršrutus VP aicina iedzīvotājus iepazīties ar noteiktajiem ierobežojumiem interneta adresē http://rdsd.lv/jaunumi/2018/06/dziesmu-un-deju-svetku-laika-riga-gaidami-butiski-satiksmes-ierobezojumi, vai arī izmantojot bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.

Policijā arī norāda, ka jau ir saņemts viens iesniegums par personīgo mantu zādzību no pasākuma vietas, tāpēc dalībnieki tiek aicināti sargāt savas mantas un neatstāt tās bez uzraudzības. VP atgādina, ka nozaudētās mantas var meklēt organizatoru informācijas teltīs, kas atrodas pasākumu vietās, savukārt vēlāk tās tiks nodots tuvākajā policijas iecirknī. Policijā arī uzsver, ka lielajās pasākumu norises vietās ir vairāki ierobežojumi, kas attiecas uz dažādu priekšmetu ienešanu teritorijā, piemēram lietussargu, pārtikas, dzērienu u.c. Visu lietu sarakstu var atrast dziesmu svētku mājaslapā.

Tāpat policijā vērš uzmanību uz dronu lietošanas ierobežojumiem - svētku norisi no augšas drīkst filmēt tikai saskaņots organizatoru bezpilota lidaparāts, no kura iegūtais materiāls būs izmantojams bez autortiesību ierobežojumiem, ar atsauci uz Nacionālo kultūras centra arhīvu. VP norāda, ka jebkura cita patvaļīga bezpilota lidaparātu izmantošana ir aizliegta un par to pienākas sods.

Lai nodrošinātu mierīgu un drošu svētku norisi, šonedēļ visās svētku norises vietās dežurēs policija un citi operatīvie dienesti.

Kā ziņots, līdz 8.jūlijam Rīgā norisinās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek Latvijas valsts simtgades zīmē.