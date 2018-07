Novadu svētki Centrāltirgū

Paralēli tirdziņa norisei, no plkst. 10:00 līdz 16:00 Nēģu laukumā norisināsies Novadu svētkiem veltīts koncerts, kurā būs iespējams vērot novadnieku sagatavotos priekšnesumus. Nēģu laukumā uzstāsies vairāki latviešu tautas deju kolektīvi, tajā skaitā ārzemju latviešu tautas deju kolektīvi “Karbunkulis”, “Varavīksne” un “Sienāzītis” no Īrijas. Skatītājus priecēs arī mūsdienu deju grupa “STOPTIME Dance Studio” no Daugavpils. Ar muzikālo programmu “Sveiciens Latvijas novadiem” uzstāsies grupa “Buras”.

Visi Latvijas novadi satiekas Rīgas Centrāltirgū! Uz tikšanos Novadu svētkos!

Foto: Publicitātes foto