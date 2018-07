Divu gadu laikā rekonstruēto Rīgas Motormuzeju ir apmeklējuši 350 tūkstoši interesentu

Rīgas Motormuzeju divu gadu laikā ir apmeklējuši aptuveni 350 000 cilvēku. Šajā laikā ir izkristalizējies, ka tā galvenais klients ir ģimene ar bērniem, kas veido 30% apmeklētāju.

Visvairāk bērni un viņu vecāki novērtē iespēju līdzdarboties, izmēģināt dažādi darbināmus stendus, lai praktiskā veidā izzinātu auto vēsturi. Tādēļ ģimeņu iecienītākās vietas ekspozīcijā ir RAF busiņa apzīmēšana un Biķernieku trases virtuālās sacensības. Tāpat ģimenes, bet jo īpaši bērni, ir novērtējuši bērnu atpūtas stūrīti ar rūcošo auto, kā arī uz muzeja terasē ierīkoto interaktīvo spēļu laukumu.

Salīdzinot ar pirmo pēc-rekonstrukcijas gadu, šogad ievērojami palielinājies ārvalstu viesu skaits, kas patlaban sastāda 20% no visiem apmeklētājiem. Visvairāk muzejā pabijuši kaimiņvalstu tūristi no Igaunijas, Lietuvas un Krievijas, tiem seko interesenti no Vācijas un Norvēģijas. Lielākā tūristu aktivitāte tradicionāli vērojama vasaras sezonā un gadu mijā. Ārvalstu tūristi visilgāk uzkavējas pie greznajiem pagājušā gadsimta 30-to gadu retro spēkratiem, kā arī nofotografējas Kremļa kolekcijā, virtuāli pieņemot svētku parādi. Lai kaimiņzemju tūristi labāk izprastu ekspozīcijas filozofiju, šobrīd gan spēkratu apraksti un ekspozīcijas digitālā informācija, gan muzeja mājas lapa ir pieejama arī lietuviešu un igauņu valodās.

Muzejam svarīga auditorija ir skolas vecuma bērni, kas ekspozīciju izzina kopā ar klasi. Skolēni sastāda 15% no visiem apmeklētājiem. Viņu iecienītākais muzeja piedāvājums ir zinātniskās nodarbības ar fizikas un ķīmijas eksperimentiem, kā arī iespēja nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenus. Gada laikā motormuzejs ir pieņēmis ap 3000 velosipēdu eksāmenu.

Šajās dienās muzejs kopā ar XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem svin svētkus. Laikā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam dziedātājiem un dejotājiem ieeja muzejā ir bez maksas, uzrādot svētku dalībnieka ID karti. Jāpiebilst, ka bez pamat ekspozīcijas šobrīd muzejā ir apskatāma izstāde “Daudzveidīgais RAF”.

Daudz vairāk par muzeju un tā eksponātiem uzzināsiet, ja to apmeklēsiet kopā ar zinošiem gidiem. Tādēļ piesaki ekskursiju, zvanot 67025856.