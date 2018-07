Atjautīgi vīri paslēpjas, izsauc policiju un izjauc divu zagļu uzdarbošanos viņu garāžā Rīgā

Valsts policijā stāsta, ka 3. jūlijā ap pulksten diviem naktī Rīgā, Latgales priekšpilsētā, kādā garāžā divi vīrieši laboja savu spēkratu. Piepeši viņi izdzirdēja, ka garāžas teritorijā kāds ir iekļuvis un rāpjas uz garāžas jumta. Rodoties pamatotām aizdomās par garnadžu iekļūšanu teritorijā, vīrieši izslēdza gaismu, paslēpās un izsauca policiju.

Tikmēr abi zagļi iekļuva telpās un sāka tās pārmeklēt. Kamēr cietušie turpat klusi sēdēja, garnadži nozaga portatīvo datoru un divu automašīnu atslēgu komplektus. Nozagtās mantas viņi iznesa ārā un novietoja uz garāžas jumta.

Tobrīd notikuma vietai jau tuvojās Valsts policijas Rīgas Latgales iecirkņa policisti un patruļpolicisti un zagļi metās bēgt. Viens no zagļiem mēģināja paslēpties turpat garāžas teritorijā, taču policisti viņu atrada un aizturēja. Savukārt otrs zaglis no notikuma vietas aizbēga.

Policisti ir noskaidrojuši, ka abi zagļi bija iepazinušies tajā pašā dienā, kopīgi lietojuši alkoholu un izlēmuši izdarīt zādzību. Nožogotajā garāžas teritorijā viņi iekļuvuši, uzrāpjoties uz elektrības skapja, un no tā uzlīduši uz garāžas jumta. Pa jumtu aizejot līdz ēkas otrai pusei, viņi nolīduši no ēkas un iekļuvuši tajā pa durvīm. Atpakaļ vīrieši bija plānojuši tikt pa to pašu ceļu.

Policijā piemin, ka aizturētais 1988. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš vairākas reizes sodīts par mantiskiem noziegumiem, kā arī par narkotiku lietošanu un glabāšanu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Aizturētais vīrietis šobrīd atrodas izolatorā.