Redakcijas piezīme: Bunkus biroja pārstāvju plašsaziņas līdzekļiem izsūtītā vēstule pārpublicēta bez rediģējumiem un papildinājumiem

Piedāvāju iepazīties ar dažiem pārbaudāmiem faktiem, kas apliecina, ka Alda Gobzema publiskie paziņojumi nav nekas vairāk kā prasti centieni izlikties labākam, nomelnojot Mārtiņu Bunkus.

Noklusē par zaudējumiem

Aldis Gobzems, tāpat kā mans kolēģis Mārtiņš, bija maksātnespējas administrators. Tikai starp viņiem ir viena atšķirība. Pret Mārtiņu nekad nav bijis pieņemts neviens negatīvs spriedums, taču pret Aldi Gobzemu – ir. Viņš ar savu rīcību kreditoram ir nodarījis zaudējumus 120 047,24 eiro apmērā. Tiem, kuriem ir laiks un vēlēšanās, ir iespēja iepazīties ar publiski pieejamās civillietas C30384413 spriedumu, no kura izriet, ka Aldis Gobzems, būdams maksātnespējas administrators, no parādnieka līdzekļiem ir izmaksājis sev 120 047,24 eiro. Lieki piebilst, ka šī summa nekad nav tikusi noteikta viņam kā atlīdzība. Man grūti spriest par Alda Gobzema motivāciju analizēt mana kolēģa Mārtiņa un visa mūsu advokātu biroja darbu un saņemtās atlīdzības, bet es neizslēdzu, ka tas varētu būt mēģinājums novērst uzmanību no paša darbībām.

Atklāja nelikumības

Tā kā publiskajā retorikā Aldis Gobzems daudz runā par SIA “Rego Trade” maksātnespējas procesu, es uzskatu par pienākumu izklāstīt savu versiju. Uzreiz gan piebildīšu, ka viņa pārlieku lielā interese tieši par šo uzņēmumu rada aizdomas, ka zem šiem Alda Gobzema skaļiem paziņojumiem stāv pavisam citi cilvēki, kas ir ļoti ieinteresēti personīgi atriebties Mārtiņam Bunkus, kurš tikai darīja savu darbu.

Bet atgriežoties pie SIA “Rego Trade” maksātnespējas. Tā jau no sākuma ir bijusi ļoti sarežģīta, jo uzņēmuma īpašnieki darīja visu, lai izvairītos no godīga maksātnespējas procesa.

Atgādināšu, ka pārtikas vairumtirgotājs SIA "Rego Trade" par maksātnespējīgu tika atzīts 2008. gada pavasarī. Sākot darbu, Mārtiņš Bunkus atklāja, ka tā bijušie valdes locekļi - Mihails Uļmans, Aleksandrs Budovskis un Dans Vapne - pirms maksātnespējas pasludināšanas, iespējams, ir izsaimniekojuši uzņēmuma aktīvus. Mārtiņš kā maksātnespējas administrators pret viņiem vērsās tiesā ar prasībām par līdzekļu piedziņu.

Tāpat Mārtiņš bija atklājis, ka A.Budovskim un D.Vapnem ir tikuši pārskaitīti naudas līdzekļi - 125 000,000 latu katram. Abi gan apgalvoja, ka līdz ar maksātnespējas procesa ierosināšanu tiem nauda nav jāatgriež, jo viņi taču esot nodrošinājuši SIA “Rego Trade” ar izdevīgu darījumu – pārdevuši uzņēmumam savas kapitāla daļas SIA “Fishland”.

“Vada” uzņēmumu no cietuma

Piebilšanas vērts ir Mārtiņa atklātais fakts, ka šo naudas pārskaitīšanu abiem valdes locekļiem par “vērtīgajām” akcijām “vadīja” SIA “Fishland” valdes locekle, kurai to netraucēja paveikt apstāklis, ka viņa atradās ieslodzījumā Iļģuciema sieviešu cietumā.

Pēc šī fakta atklāšanas, SIA “Fishland” dokumentiem, kas atradās Uzņēmuma reģistra datubāzē, tika noteikta rokraksta ekspertīze un konstatēs, ka dokumenti, kuros ir atdarināts ieslodzījumā esošās valdes locekles paraksts, ir viltoti.

Atšķetina ofšoru shēmas

Par SIA “Rego Trade” maksātnespējas procesu varētu rakstīt gan mācību grāmatas, gan krimināldetektīvus, tāpēc ieskicēšu vēl vienu epizodi.

Īsi pirms SIA “Rego Trade” maksātnespējas tā daļas tika pārreģistrētas uz ofšoru uzņēmumu Seišelu salās – “Avacon association INC.“. Mārtiņam bija radušās pamatotas aizdomas, ka aiz šī ofšora stāv bijušie uzņēmuma īpašnieki. Īsi pirms maksātnespējas procesa sākšanās, uzņēmumā notika vadības rotācija. No valdes tika atcelti M.Uļmans, A.Budovskis un D.Vapne.

Labākajās “shēmošanas” tradīcijās, uzņēmuma valdē nonāca persona, kurai pašai nav ne jausmas, ka tā nu ir kļuvusi par tā vadītāju. Vienā no kriminālprocesiem, kur šī sieviete tika pratināta kā lieciniece, viņa atzina, ka nekad nav nodarbojusies ar SIA “Rego Trade” saimniecisko darbību un nav zinājusi, ka ir bijusi tā valdē, norādot, ka visi tās vārdā parakstītie dokumenti bija viltoti.

Kamēr viņa neko nezināja, tikmēr šīs sievietes vārdā SIA “Rego Trade” valdē tiek iecelts jauns prokūrists – kāds Baltkrievijas pilsonis. Tieši viņš ir tā persona, pie kura tiesvedības laikā M.Uļmans, A.Budovskis un D.Vapne atrada visus viņiem “vajadzīgos” dokumentus, turklāt vēl tieši ar tādu saturu, kas ļautu minētām personām atbrīvoties no zaudējumu atlīdzības pienākuma.

Manis uzskaitītās ir tikai dažas no shēmām SIA “Rego Trade” maksātnespējas procesā, kuras centās nepieļaut mans kolēģis Mārtiņš.

Es gan ticu, ka mūsu valstī dzīvo gudri un saprātīgi cilvēki, kuri analizē un vērtē visus politisko partiju kandidātus, tādēļ ceru, ka viņi nepieļaus, ka, iespējams, negodprātīgu uzņēmēju finansēts politiķis, kurš savu publisko tēlu ir spodrinājis uz miruša cilvēka rēķina, iekļūst Saeimā.