Turpinoties ceļu remontdarbiem, autovadītājiem jārēķinās pat ar pusotras stundas kavēšanos

Sākušies seguma atjaunošanas būvdarbi uz nobrauktuvēm no Rīgas apvedceļa uz Daugavpils šoseju pie Rīgas HES. Līdz 7.jūlijam tur periodiski tiks slēgta viena no nobrauktuvēm un transportlīdzekļu apgriešanos varēs veikt Salaspilī vai pie Salaspils memoriāla.

Turpinās būvdarbi uz Rīgas apvedceļa Saulkalnes pusē posmā no Avotiem līdz pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šosejas. Tur ir ievērojami satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme ir stipri palēnināta. Gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem LVC iesaka izvēlēties apbraucamos ceļus. Remontdarbus uz Rīgas apvedceļa iespējams izbraukt nepilnā stundā.

Plašākie remontdarbi ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri, no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 16 luksoforu posmi, to izbraukšana prasa pusotru stundu. Arī uz reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene notiek remontdarbi, un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa pusotru stundu, jo ir seši luksoforu posmi.

Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem turpinās plaši remontdarbi ar trīs līdz pieciem luksoforu posmiem pa dienu, un remonta posmu var izbraukt pusstundā. Uz Daugavpils šosejas jārēķinās ar ceļa remontdarbiem vairākos posmos: no Ikšķiles līdz Ogrei, no Dzelmēm līdz Klidziņai, no Klidziņas līdz Zemkopības institūtam Skrīveros, no Stukmaņiem līdz Pļaviņām un citur.

Uz Tallinas šosejas posmā no Duntes līdz Svētciemam notiek seguma virskārtas atjaunošana un ir viens līdz divi luksoforu posmi, kuru šķērsošana var prasīt pusstundu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē ir uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona posmā no Bašķiem līdz Preiļiem, kur ir astoņi luksoforu posmi. Nepilnu stundu ceļā prasa arī šī paša ceļa posms no Steķiem līdz Atašienes krustojumam ar pieciem luksoforu posmiem. Pusstunda ceļā paies no Pušmucovas līdz Ludzai ar diviem luksoforu posmiem, turklāt no trešdienas, 4.jūlija, satiksme uz šī ceļa tiks slēgta posmā no pagrieziena uz Deglavu līdz pieturvietai "Blonti". Pieci luksoforu posmi un vairāk nekā pusstunda ceļā ir arī remonta posmā starp Rēzekni un Ludzu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Vidzemē ir uz autoceļa Cēsis-Drabeši, kur ir divi luksoforu posmi un ceļā var paiet pusstunda, kā arī uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene posmā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti, kur ir trīs luksoforu posmi, un arī tos var izbraukt pusstundā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Zemgalē ir ceļa Vecumnieki-Nereta-Subate posmā no rotācijas apļa krustojumā ar ceļu Sērene-Kalnieši līdz Neretai, kur ir pieci luksoforu posmi un pusstunda ceļā, Ķekava-Skaistkalne posmā no Mežvidiem līdz Vecumniekiem ir līdz četriem luksoforu posmiem un pusstunda ceļā, kā arī Jelgava-Iecava posmā no Jelgavas šosejas līdz pagriezienam uz Katrīnsilu ir trīs luksoforu posmi un pusstunda ceļā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Kurzemē ir uz Klaipēdas šosejas posmā no Rucavas līdz Lietuvas robežai, kur ir četri luksoforu posmi, un tie prasa pusstundu ceļā, uz Liepājas šosejas starp Brocēniem un Saldu, kur ir divi luksoforu posmi, aiz Saldus - četri luksoforu posmi, kas prasa papildu pusstundu ceļā, uz autoceļa Ventspils-Grobiņa posmā no Labraga līdz Mežainei aktīvo būvdarbu laikā ir līdz deviņiem luksoforu posmiem un stunda ceļā.