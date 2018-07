Ņemot vērā, ka valsts sedz aptuveni pusi izmaksu, kas rodas, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutā Nr.7363 Jelgava-Dobele, un ka autobusi šajā maršrutā nav piepildīti, no šodienas pasažieru pārvadājumi vairs netiks nodrošināti reisā, kas līdz šim darbadienās Jelgavas autoostā tika sākts plkst.10.10.

Tāpat, pamatojoties uz zemo pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem maršruta Nr.5471 Dobele-Apgulde-Jelgava rīta reisā, turpmāk autobuss, kas no Dobeles darbadienās izbrauca plkst.6.55, pārvadājumus vairs neveiks. Līdz šim valsts no savas puses sedza aptuveni 80% izmaksu šī rīta reisa uzturēšanai, norādīja ATD pārstāve Lilita Pelčere.

Savukārt, izvērtējot pasažieru plūsmu maršrutā Nr.6813 Liepāja-Cildi, no šodienas autobuss, kas no pieturvietas "Liepāja" (Kuršu iela) izbrauc plkst.11.55, pasažieru pārvadājumus nodrošinās līdz pieturai "Kazdanga". Līdz ar to saīsināts tiks arī reiss, kas ved atpakaļ uz Liepāju, un tas nozīmē, ka autobuss plkst.14.19 izbrauks no pieturas "Kazdanga"". Patlaban šis autobuss izbrauc no pieturas "Cildi" plkst.14.10.

Kā ziņots, Sabiedriskā transporta padomes sēdē pērn decembrī tika panākta vienošanās, ka reģionālais maršrutu tīkls ir jāpārskata un, ka turpmāk uzturēt to līdzšinējā apmērā nav iespējams. Tāpat tika panākta vienošanās, ka plānošanas reģioni kopā ar pašvaldībām iesniegs priekšlikumus attiecībā uz maršrutu tīkla izmaiņām, un visi grozījumi, kas maršrutos varētu tikt veikti, notiks pamazām.

Līdz šim izmaiņas veiktas 73 reģionālajos maršrutos. Ierosinājumi, ko ATD līdz šim saņēmusi, aptver aptuveni 25% no tā apmēra, kas reģioniem iepriekš tika iesniegti. Kopumā gan veiktie, gan drīzumā gaidāmie grozījumi samazinājuši nobraukumu par aptuveni 1,1 miljonu kilometru gadā. Saskaņošanas darbi par izmaiņu veikšanu arī citās maršrutu tīkla daļās turpinās.

Tāpat vēstīts, ka iepriekš Satiksmes ministrija ar rīkojumu uzdeva Sabiedriskā transporta padomei apstiprināt plānoto reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apmēru 2018.gadam un turpmākajiem gadiem atbilstoši likumā par kārtējā gada valsts budžetu un likumā par vidēja termiņa valsts budžetu piešķirtajiem līdzekļiem valsts budžeta apakšprogrammā "Sabiedriskais transports".

Lai realizētu šo uzdevumu, ATD sadarbībā ar plānošanas reģioniem jāsagatavo Sabiedriskā transporta padomei priekšlikumi maršrutu tīkla samazināšanai vidēji par vienu miljonu kilometru katrā plānošanas reģionā. Autotransporta regulāro pārvadājumu maršruta tīklā optimizācija varētu skart apmēram 5%.