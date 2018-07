No plkst.14 tiks slēgta satiksme Svētku dalībnieku gājiena maršrutos - 11.novembra krastmala - Kaļķu iela - Brīvības laukums- Brīvības bulvāris - Brīvības iela - Stabu iela - Hanzas iela -Skonto stadions un 11.novembra krastmala- Poļu gāte- Pils iela - Doma laukums- Smilšu iela - Vaļņu iela - Kaļķu iela- Brīvības laukums- Brīvības bulvāris - Brīvības iela- Stabu iela - Hanzas iela -Skonto stadions.

Valsts policija Svētku gājiena laikā slēgs vai ierobežos transportlīdzekļu satiksmi līdz gājiena beigām 11.novembra krastmalā, posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā un Kaļķu ielā, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Šķūņu ielai.

Tāpat no plkst.13 līdz plkst.24 ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi arī Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā no Skanstes ielas līdz Mālpils ielai.

Līdz 1.jūlija pusnaktij satiksme būs slēgta vai ierobežota būtībā visā Vecrīgas teritorijā, kā arī tai piegulošajās Eksporta, Brīvības, Elizabetes, Lāčplēša, Grostonas, Brīvības, Krišjāņa Valdemāra un citās ielās.

No plkst.13 līdz gājiena beigām tiks organizēta divvirzienu satiksme arī Zaļajā ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Emiļa Melngaiļa ielai un Antonijas ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Emiļa Melngaiļa ielai.

Jau ziņots, ka XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā līdz 8.jūlijam lielākajā daļā Vecrīgas un Rīgas centra ielu gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi.