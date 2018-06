Mamikins paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem pauž, ka LKS lēmusi iekļaut kā līderi Rīgas priekšvēlēšanu sarakstā.

Viņš plašāku informāciju plāno sniegt preses konferencē pirmdien, 2.jūlijā, plkst.11, Rīgā, Rūpniecības ielā 9.

Mamikins EP ievēlēts no "Saskaņas" saraksta. Viņš skaidroja, ka 2014.gadā bija iesniedzis "Saskaņai" iesniegumu par iestāšanos partijā. Mamikins nav informēts, ka būtu izslēgts no partijas, tāpēc plāno to oficiāli noskaidrot. Gadījumā, ja viņš vēl oficiāli ir "Saskaņas" biedrs, Mamikins plāno no tās izstāties.

Savukārt iestāties LKS Mamikinam vēl neesot piedāvāts.

Viņš uzsvēra, ka noliks EP deputāta mandātu, ja tiks ievēlēts Saeimā.