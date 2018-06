Pēc tuvinieku teiktā, viņš izbrauca no mājām ar sarkanu sieviešu divriteni bez dokumentiem, bankas kartēm un bez naudas. Arī telefonu pēdējo mēnesi neesot lietojis. "Facebook" profils ir izdzēsts.

Pazušanas dienā, Māris bija redzēts netālu no mājām - Albretē - skeitojot pa ceļu Jēkabpils - Nereta.

Jaunais vīrietis ir sportisks, viņam patīk skriet krosus, staigāt kājām. Pēc mātes teiktā, viņam šķiet aizraujoši pārvietoties ar autostopiem. To viņš dara jau no 18 gadu vecuma. Bet šoreiz nevienam neko nav teicis pa to, ka kaut kur dosies. Ir aizdomas, ka varētu doties uz Igauniju vai Lietuvu.

Puisis rīvi runā latviski un lietuviski. Telefons, naudas maks, pase, nauda palika mājās.

PAZĪMES: augums 180 cm, svars 72 kg. Kā bija ģērbies, nav zināms.

Īpašas pazīmes: tetovējums uz kreisās rokas apakšdelma (pūce, baznīca, Lielvārdes josta, mežs), abās ausīs ir tuneļi.

Visiem, kuriem ir informācija un kas varētu palīdzēt pazudušā vīrieša meklēšanā, lūdzam zvanīt pa tālruni - 110 policijai vai Bezvests.lv - 22084084.