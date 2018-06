Jūrmalas dome norāda, ka skulptūra patiesībā nemaz nepieder Aivijai Bārdai (attēlā) - tā esot Jūrmalas īpašums. Pašvaldība gaidāmo izsoli sauc par afēru. (Foto: No personīgā arhīva)

Skandāls ap Jūrmalas bruņurupuci vēršas plašumā: tā esot afēra, un skulptūra nemaz nepieder Bārdas kundzei

Sabiedrība Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Jūrmalniece, tēlnieka Jāņa Bārdas sieva Aivija vēlas mākslas izsolē pārdot sava vīra 1995. gadā veidoto skulptūru Majoru pludmalē – bronzā atlieto „Bruņurupuci”, vienu no kūrortpilsētas simboliem, jo kūrortpilsētas dome par to autoram neesot samaksājusi. Par skulptūru pat tiekot solīts miljons eiro. Savukārt pašvaldība to dēvē par afēru un „Bruņurupuci” uzskata par savu īpašumu, par ko godīgi norēķinājusies.