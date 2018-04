Madonas novada pagastvecis Agris Lungevičs pērn pašvaldībā nopelnījis 27 708 eiro

Lungevičs vietvaras vadītāja amatā stājās pēc pērnā gada pašvaldību vēlēšanām, nomainot ilggadējo pašvaldības vadītāju Andreju Ceļapīteru (V).

Lungevičs arī saņēmis 153 eiro no Lauku atbalsta dienesta, 2391 eiro no SIA "Jubergs", 8876 eiro no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 1046 eiro no SIA "Sakvar".

Politiķa īpašumā ir 2009.gada "Wolksvagen Passat", divi dzīvokļi un zeme Kalsnavas pagastā.

Papildus darbam pašvaldībā Lungevičs ir arī kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA "Vidusdaugavas SPAAO", attīstības padomes loceklis Vidzemes plānošanas reģionā, uzraudzības komitejas balsstiesīgais loceklis Finanšu ministrijā, kā arī viceprezidents Latvijas Motosporta Federācija. Vēl viņš ir valdes priekšsēdētājs biedrībā "Kalsnavas jaunieši" un valdes loceklis biedrībā "Volejbola attīstība Madonas novadā" un florbola klubā "Madona".