Departaments 5.aprīlī sāka ielu braucamo daļu, tiltu un satiksmes pārvadu tīrīšanu no smiltīm un nogulsnēm, kas ziemas periodā sakrājušās uz brauktuvēm. Tāpat tiek sakoptas sabiedriskā transporta pieturvietas un lietus ūdens pieņēmēji.

Kopumā no Rīgas plānots izvest smiltis, kas satīrītas no ielām 1500 kilometru garumā. Visā Rīgā strādā 43 smilšu tīrīšanas iekārtas, darbi tiek organizēti naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz maija sākumam.

Kā stāstīja Satiksmes departamenta pārstāve, primāri smilšu izvešana un novākšana notiek ielās ar intensīvu satiksmi un sabiedriskā transporta kustību. Pēc maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm tiks sākti smilšu savākšanas darbi arī rajona nozīmes ielās.

Sākotnēji tiek savāktas un izvestas smiltis un pēc tam ielas tiek tīrītas, izmantojot tīrīšanas tehniku ar mitrinātāju. Uzreiz tīrīt vai laistīt ielas ir strikti aizliegts, jo tādā gadījumā smiltis pārvērtīsies dubļos un nosprostos lietus notekas.

Departaments norāda, ka smiltis ir sakrājušās ne tikai uz brauktuvēm, bet arī uz gājēju ietvēm, kas atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem.

Rīgā ielu uzturēšanas darbus veic pilnsabiedrība "Daugavas Labā krasta uzturētājs", pilnsabiedrība "Daugavas kreisā krasta uzturētājs" un SIA "Rīgas tilti".