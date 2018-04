Pulksten 9.00, Purvciemā, blakus Biķernieku mežam Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme oficiāli dos "zaļo" gaismu visiem talciniekiem. Turpat sakopšanas un konteineru un šķirošanas novietņu labiekārtošanas darbus veiks atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Clean R. Paralēli tam visas dienas garumā norisināsies izklaides mazākajiem talkotājiem.

Savukārt Mangaļsalas vietējie iedzīvotāji talkot sāks no pulksten 10.00. Kopā ar Rīgas brīvostas pārvaldi tiks nojaukti vecie grausti, kas degradē vidi, pie mola tiks uzstādīta informācijas zīme. Tāpat talcinieki ieplānojuši no atkritumiem atbrīvot turpat netālu esošos militāros bunkurus.

Tie, kas vēlas pievienoties, kādai no talku vietām ārpus Rīgas, aicināti pievienoties, kādai no AS Latvijas valsts meži (LVM) talkošanas vietām. Piemēram, piedalīties Balvu parka sakopšanā, Ruskulovas parka sakopšanā, Garbaru meža sakopšanā, kā arī Iecavas parka sakopšanā. LVM galvenais cīnītājs par tīriem mežiem Cūkmens rīt Lielās Talkas dienā būs sastopams Jelgavā, kur no pulksten 12.00 kopā ar Jelgavas 2. pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem labiekārtos āra Zaļo klasi. Lielā Talka viņiem sāksies jau pulksten. 9.00 no rīta, kad skolēni ar vecākiem sakops mežu pie Jelgavas Baložu kapiem, kā arī dosies dziļāk mežā pēc koka bluķīšiem, kurus vēlāk kopīgi uzstādīs skolas āra klasē. Šo klasi bērni ikdienā izmantos dažādām vides izglītības aktivitātēm.

Valsts prezidents un Lielās Talkas patrons Raimonds Vējonis kopā ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu, Zemessardzes štābu un 4. Kurzemes brigādes karavīriem un zemessargiem, jaunsargiem un citiem brīvprātīgajiem no plkst. 10.00 veiks teritorijas un iekštelpu sakopšanas darbus Skrundas pilsētiņā, nekustamajā īpašumā "Mežaine".

Ministru prezidents Māris Kučinskis talkos Madonas novada Ošupes pagasta "Liepsalās", pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās, kur piedalīsies "Simtgades birzs" stādīšanā, kā arī citos teritorijas sakopšanas darbos. Talka "Liepsalās" sāksies pulksten 10.00 un ikviens ir aicināties piedalīties piemiņas vietas sakopšanas darbos.

Lielās Talkas dienas noslēgumā Daugavas krastmalā pie Lielā Kristapa šogad iecerēta simboliska akcija laimīgai, pārtikušai un veselai Latvijas nākotnei – "Stādām Latvijas nākotni!" Klātesot Valsts prezidentam Raimondam Vējonim un Lielās Talkas vadītājai Vitai Jaunzemei, tiks stādīta liepa un izteikti vēlējumi Latvijas nākotnei. Pasākumā piedalīsies arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Rīgas mērs Nils Ušakovs, Latvijas Valsts mežu pārstāvis Tomass Kotovičs, Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga, Latvijas Ārstu biedrības priekšsēdētāja vietniece Ilze Aizsilniece. Koku iesvētīs tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvji – Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs un prāvests Māris Zviedris. Svinīgu noskaņu radīs dziedātāja Inese Krūmiņas dziedājums. Koka stādīšanas akcijai pievienosies arī motosezonas atklāšanas pasākuma dalībnieki - vairāki tūkstoši motobraucēju, moto entuziastu un motosporta līdzjutēju, kā arī somu rokgrupa Manzana, kura jau no pulksten 14.00 uzstāsies brīvdabas bezmaksas koncertā 11.novembra krastmalā.

Tie, kuri vēl nav izvēlējušies savu talkošanas vietu, to vēl var izdarīt mājas lapā www.talkas.lv!

