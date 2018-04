Viņš informēja, ka kopumā šogad aptaujā tika saņemts vairāk nekā 7000 balsu, tostarp par monētu "Kalējs kala debesīs" nobalsots gandrīz 2300 reižu.

Laviešu tautasdziesmām veltītajā kolekcijas monētā "Kalējs kala debesīs" iekaltas dainas rindas, kas papildinātas ar mākslinieka Edgara Folka zīmējumiem. Monētas aversā bārdains jātnieks senlatviešu varoņa tērpā raida uz visām pusēm ugunīgus zibeņus, savukārt monētas reversā zemē klātajā sagšā no debesīm birst sudraba rotaslietas. Monētas priekšpusē izvietots uzraksts "Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.", savukārt aizmugurē – "Es paklāju villainīti, man piebira sudrabiņa.". Kolekcijas monētas plastiskā dizaina autore ir Ligita Franckeviča.

Svinīgajā monētu mākslinieku sveikšanas ceremonijā Latvijas Bankas valdes loceklis, Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms piektdien norādīja, ka Monētu dizaina komisija sistēmiski domā par monētu programmām, tēmām, savukārt monētu mākslinieki meklē ceļus, kā šīs idejas pārvērst taustāmā formā un parādīt gan mums pašiem, gan citiem pasaulē Latvijas vērtības.

Pasākumā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska pasniedza arī LNMM ekspertu komisijas speciālbalvu - par 2017.gada mākslinieciskāko monētu atzīta monēta "Eduards Veidenbaums".

Kopš 2004.gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot šo sabiedrības aptauju, par gada monētu atzītas "Laika monēta", "Barons Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta", "Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", "Sudraba pieclatnieks", "Šūpuļa monēta", "Kurzemes baroks" un "Pasaku monēta I. Pieci kaķi".

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības. Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 26 eiro kolekcijas monētas.