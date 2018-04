Ierobežos satiksmi Biķernieku, Rušonu, Juglas, Matīsa ielās un Vecrīgā

Tostarp tiks slēgta gājēju kustība Biķernieku ielas gājēju ietves labajā pusē, 200 metru garā posmā no Juglas ielas virzienā no pilsētas centra.

Savukārt saistībā ar būvdarbiem no 28. aprīļa līdz 9. maijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Rušonu ielā, posmā no Aglonas ielas līdz Maskavas ielai.

Tikmēr no 3. maija līdz 28. maijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Juglas ielas posmā no ēkas Juglas ielā 31 k-1 līdz Biķernieku ielas un Juglas ielas rotācijas aplim.

Turpretī saistībā ar tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem no 7. maija līdz 14. maijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot tramvaju satiksmi) Matīsa ielā, 50 m garā posmā un virzienā no Brīvības ielas. Tiks ierobežota arī transportlīdzekļu satiksme Brīvības ielā pirms krustojuma ar Matīsa ielu (slēgts labais un kreisais pagrieziens no Brīvības ielas uz Matīsa ielu).

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas slēgtajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi.

Veicot darbus nakts laikā, var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Tikmēr saistībā ar filmas „Hero” filmēšanu no 1. maija līdz 3. maijam vairākās Rīgas ielās tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.

No 1. maija plkst. 22.00 līdz 2. maija plkst. 14.00 ierobežojumi noteikti:

· Meistaru ielas posmā no Zirga ielas līdz Mazai Smilšu ielai;

· Mazajā Smilšu ielas 50 metrus garā posmā un virzienā no Meistaru ielas līdz Smilšu ielai;

· Zirgu ielas 70 metrus garā posmā un virzienā no Meistaru ielas līdz Doma laukumam.

Savukārt no 1. maija plkst. 6.00 līdz 3. maija plkst. 23.00 ierobežojumi noteikti Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un pie ēkām Doma laukumā 4 un Pils ielā 23.

Tāpat arī ierobežos satiksmi no 1. maija plkst. 20.00 līdz 3. maija plkst. 23.00 Herdera laukumā un Bīskapa gātē no 11. novembra krastmalas līdz Palasta ielai, kā arī 2. maijā no plkst. 6.00 līdz plkst. 14.00 Mazās Smilšu ielas posmā no Meistaru ielas līdz Ķēniņa ielai.

Veicot filmēšanas darbus, var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis, kā arī izmantots papildu apgaismojums.