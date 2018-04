Jautāts, ko valdība pašlaik dara, lai novērstu banku krīzi, Kučinskis sacīja, ka tiek pielietoti vairāki instrumenti, tostarp čaulas kompāniju likvidācija: “Ja mūsu bankas apkalpoja apmēram 40% nerezidentu riskanto naudu, tad šobrīd tas lēmums, kas ir pieņemts, ko vakar apstiprināja arī Saeima, ir čaulas kompāniju likvidācija. Šobrīd šis sektors strauji pazūd. Tā ir ļoti liela reforma.”

Premjers uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut to, ka bankas nevajadzīgi apšauba pilnīgi visas kompānijas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tāpat tiks uzlabots banku kontroles dienesta darbs. Ministru prezidents pauda, ka tas šobrīd ir viens no valdības galvenajiem uzdevumiem. “Sliktā ziņa ir tā, ka mums būs ļoti intensīvi un vēl ilgākā periodā jāskaidro un jāpanāk pilnīgi pierādījumi, ka mēs nokontrolējām visu šo sistēmu. Paredzēta kontroles dienesta stiprināšana, un šobrīd jau ir izveidota platforma, kurā bankas pašas jau nodod šaubīgos darījumus un prasa, lai nodod tiesībsargājošajiem dienestiem,” skaidroja Kučinskis.

Premjers arī uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut to, ka bankas nevajadzīgi apšauba pilnīgi visas kompānijas: “Ir svarīgi ar bankām runāt un diskutēt arī par to, lai neiebrauktu otrā grāvī, lai jebkura kompānija netiktu apšaubīta. Mēs esam radījuši šādu diskusiju platformu, iesaistot četras lielākās bankās, lai visus šos jautājumus izrunātu un lai nebūtu pastarpināta informācija, ko bankas, iespējams, iegūst no nelabvēlīgiem kanāliem.”