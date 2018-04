Viņa arī norādīja, ka pārējiem trīs lietā iesaistītajiem cilvēkiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti brīvības līdzekļi, taču viņa nevarēja komentēt precīzi kādi.

Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa šovakar nolēma nepiemērot apcietinājumu Sprūdam, kurš kopā ar trīs citiem cilvēkiem tiek turēts aizdomās krāpšanā.

Pēc lēmuma paziņošanas Sprūds žurnālistiem pavēstīja, ka viņam nav lūgts ierasties pie procesa virzītāja, lai tas viņam noteiktu citus drošības līdzekļus.

Tāpat Sprūds uzsvēra, ka aizturēšana notikusi civilizēti un viņš aizturēšanas izolatorā ir spējis labi izgulēties. Vienlaikus Sprūds apgalvoja, ka aizturēšana viņam nebija pārsteigums, jo "par to, ka viena ieinteresētā persona izmisīgi mēģina kaut ko uzražot, tas jau bija sen zināms". Bijušais administrators arī izcēla to, ka šodienas lieta ir no 2013.gada un līdz šim neviens pret viņu nebija izvirzījis pretenzijas līdz aizvakardienai.

Sprūds arī norādīja, ka viņš nezina, kas ir pārējās trīs kriminālprocesā aizturētās personas.

Komentējot kriminālprocesu par izspiešanu, kurā viņam jau ir izvirzīta apsūdzība, Sprūds norādīja, ka viņš "pat būtu priecīgs, ja tas nonāktu tiesā, jo tad būtu iespēja salīdzināt prokuratūras un ārpus prokuratūras strādājošo cilvēku izglītības, pieredzes un zināšanu līmeni".

VP Sprūdu aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas procesa laikā aizturējusi kriminālprocesā kopā ar vēl trīs cilvēkiem, tostarp kādreizējo Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru un maksātnespējas administratoru Aigaru Lūsi.

Jauns.lv zināms, ka pārējie trīs aizturētie cilvēki ir Liene Ābola, Aigars Lūsis, Raivis Stumbergs un Arvīds Balodis.

