Jauns.lv rīcībā esošā informācija liecina, ka pārējie trīs aizturētie cilvēki ir Liene Ābola, Aigars Lūsis, Raivis Stumbergs un Arvīds Balodis.

Lūsis savu aizturēšanu nekomentē.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa šovakar nolēma nepiemērot apcietinājumu bijušajam maksātnespējas administratoram Mārim Sprūdam, kurš kopā ar trīs citiem cilvēkiem tiek turēts aizdomās krāpšanā.

Pēc lēmuma paziņošanas Sprūds žurnālistiem pavēstīja, ka viņam nav lūgts ierasties pie procesa virzītāja, lai tas viņam noteiktu citus drošības līdzekļus.

Tāpat Sprūds uzsvēra, ka aizturēšana notikusi civilizēti un viņš aizturēšanas izolatorā ir spējis labi izgulēties. Vienlaikus Sprūds apgalvoja, ka aizturēšana viņam nebija pārsteigums, jo "par to, ka viena ieinteresētā persona izmisīgi mēģina kaut ko uzražot, tas jau bija sen zināms". Bijušais administrators arī izcēla to, ka šodienas lieta ir no 2013.gada un līdz šim neviens pret viņu nebija izvirzījis pretenzijas līdz aizvakardienai.

Sprūds arī norādīja, ka viņš nezinot, kas ir pārējās trīs kriminālprocesā aizturētās personas.

Komentējot kriminālprocesu par izspiešanu, kurā viņam jau ir izvirzīta apsūdzība, Sprūds norādīja, ka viņš "pat būtu priecīgs, ja tas nonāktu tiesā, jo tad būtu iespēja salīdzināt prokuratūras un ārpus prokuratūras strādājošo cilvēku izglītības, pieredzes un zināšanu līmeni".

Jau vēstījām, ka Jauns.lv rīcībā nonākusi uzticamu avotu informācija, ka Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) veiktās maksātnespējas administratoru atkārtotas aizturēšanas, iespējams, saistītas ar SIA “Roņu ieleja 2” maksātnespējas procesu.

Līdz 2017. gada 16. maijam maksātnespējas procesa administratore bija Liene Ābola, kura pērn vasarā tika atcelta no procesa administrēšanas. SIA “Roņu ieleja 2” saistīta ar noliktavas kompleksu Ķekavas novadā - plašāk pazīstamu kā “Dominante Park”.

Pēc Maksātnespējas administrācijas sniegtās publiskās informācijas, “uzraugot administratora rīcību ,,Roņu ieleja 2” maksātnespējas procesā, Maksātnespējas administrācija 2016.gada 29.jūlijā pieņēma lēmumu, ar kuru atzina, ka administratore, nesniedzot informāciju par konkrētā maksātnespējas procesa norisi uzraugošajai iestādei, ir pārkāpusi Maksātnespējas likumu un citus normatīvos aktus un uzlika administratorei tiesisko pienākumu iesniegt Maksātnespējas administrācijas pieprasīto informāciju lēmumā norādītajā termiņā”.

Pēcāk jau 2017. gada 2.jūnijā tajā pašā lietā Maksātnespējas administrācija pieņēma lēmumu, ar kuru atzina pārkāpumus administratores rīcībā un ka administratore nav ievērojusi Maksātnespējas likuma normas. Lēmumā tika konstatēts, ka pastāv pamatotas šaubas par objektivitāti, tostarp, pieaicinot kā speciālistus ar sevi saistītas personas un komersantus. Netiek nodrošināta likumīga un efektīva maksātnespējas procesa gaita – slēdzot ekonomiski nepamatotus līgumus. Tāpat nav arī iesniegts Uzņēmumu reģistrā pieteikums par SIA “Roņu ieleja 2” izsoli. Administratore viņai piešķirtās tiesības un pienākumus nav izmantojusi labticīgi, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras un nenodrošinot efektīvu maksātnespējas procesa gaitu un iegūtos līdzekļus novirzot ar sevi saistītām personām un komersantiem.

2017. gada augustā maksātnespējas administrācija paziņojusi, ka no amata atstādināta maksātnespējas administratore Liene Ābola. Zīmīgi, ka SIA “Roņu ieleja 2” kreditoru sapulču norises vieta bijusi nozīmēta Rīgā, Antonijas ielā 7, kas sasaucas ar Māra Sprūda un citu maksātnespējas administratoru bijušajām un esošajām biroja adresēm un iemantojusi nu jau bēdīgi slavenu oreolu.

Saskaņā ar publiski pieejamiem datiem, personas, kas, iespējams, bijušas saistītas ar “Roņu ieleja 2” maksātnespējas procesu, ir no amata atstādinātā Liene Ābola, Aigars Lūsis (kurš lietā figurē arī kā Ābolas palīgs šajā maksātnespējas procesā), zvērināts advokāta palīgs Raivis Stumbergs, kurš nereti piedalījies kreditoru sapulcēs kā protokolists, kā arī maksātnespējas administrators Arvīds Balodis.

“Roņu ieleja 2” viens no kreditoriem ir “Luminor bank”, bijusī “Nordea Bank Plc” Latvijas filiāle, kuru kreditoru sapulcēs ir pārstāvējis Sandis Saulītis. Viņa persona izgaismojās iepriekšējā skaļajā maksātnespējas administratoru aizturēšanas lietā saistībā ar Naura Durevska apcietināšanu.