Bērnudārzs „Margrietiņa” un Puškina licejs nominēti starptautiskajam arhitektūras konkursam „Baumit LifeChallenge”

Šogad konkursam ir pieteikti vairāk nekā 300 objekti no 27 pasaules valstīm. Nominācijai „Sabiedriskā ēka” ir izvirzīta Rēzeknes valsts tehnikuma ēka un pābūvētā LR Saeimas ēka (Jēkaba ielā 6/8). Konkursa nominācijā „Ēkas vēsturiskā sanācija vai restaurācijas realizācija” uz balvu pretendēs vēsturiska ēka Rīgā, Alūksnes ielā 5 un Malienas pamatskolas ēka. Divas daudzdzīvokļu ēku jaunbūves no Jūrmalas – „Sky Garden” un „Turaidas kvartāls” – izvirzītas balvai nominācijā „Dzīvojamā daudzdzīvokļu ēka”. Nominācijā „Visu tipu ēku siltināšana ar ETICS sistēmu” ir izvirzīti trīs Latvijas projekti – no Rīgas tie ir bērnudārzs „Margrietiņa” un Puškina licejs, kā arī vēl šajā nominācija pieteikta lauku tūrisma ēka „Ruņģi”.

„Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Margrietiņa” fasādes dekoratīvā gleznojuma pamatā ir stilizēta margrietiņu ziedu pļava. Ziedu krāšņo daļu veido baltu taureņu silueti, savukārt ziedu stumbros paslēpušies zaļu toņu taureņi. Šī pasakainās pļava ir kā stāsts un mācību materiāls, kas vērš uzmanību uz toņu niansēm un attīsta bērnu vērību saskatīt dažādas līniju formas, siluetus. Maigā pasteļtoņu gamma harmonizē grafisko līniju daudzveidību,” par savu projektu stāsta Rīgas domes īpašuma departamenta projektu vadītāja – māksliniece Dace Baidekalne.

„Puškina liceja ēkas krāsojums ir pakārtots ēkas arhitektūrai un funkcijai. Ēkas fasāde tīši ir veidota monohroma ar izceltām logu ailēm, lai radītu nopietnu, izglītības iestādei atbilstošu tēlu, vienlaikus negarlaikojot skatītāju,” informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja un projekta autore Arta Goldberga.

„Baumit LifeChallenge” konkurss notiek katru otro gadu, un tajā piedalās ēkas, kurās ir izmantoti uzņēmuma „Baumit” ražotie būvmateriāli fasādēm. Konkursā pieteiktos objektus vērtēs starptautiska neatkarīga arhitektu un ekspertu žūrija. Pirmie pretendenti no Latvijas tika izvēlēti nacionālajā konkursā „Baumit Gada fasāde 2017”.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Margrietiņa” un Puškina liceja ēku energoefektivitātes uzlabošanas darbi 2017. gadā tika veikti pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma, un tos izpildīja būvkompānija „Laguta”.

