Kultūras pils “Ziemeļblāzma” aicina apskatīt tekstilmākslinieces Ingūnas Levšas izstādi “Spoguļi”

Māksliniece Ingūna Levša strādā žakarda tehnikā, aužot digitālos gobelēnus, kas ļauj veidot komplicētas kompozīcijas, atsaucoties un vairāk iekļaujot tajās apkārtējo realitāti. Izstādes „Spoguļi” centrā ir tēli, vide un motīvi, kas māksliniecei šķiet svarīgi personības veidotāji. Eksponētie lielformāta industriāli austie gobelēni ir iekārtoti viens pret otru, veidojot it kā spoguļattēlu, radot šķietamību, ka tie viens otrā spoguļojas. Darbi veido atkārtojumus, it kā tie būtu tādi paši, bet – tādi tie nav. Tāpat izstādē eksponēti arī darbi ar dziļi personisku sižetu, kur attēloti fotogrāfiju fragmenti no dažādiem mākslinieces dzīves posmiem, kas auduma rakstā veido raportu jeb nebeidzamu atkārtojumu.

Ar saviem audekliem Ingūna Levša piesaka jaunu un Latvijas tekstilmākslā samērā maz izplatītu pieeju, kas balstās uz reālistisku formu pielietojumu un sižetisku konkrētību. Māksliniece piedāvā jaunu skatījumu uz tekstilmākslas iespējām, apvienojot moderno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ar spēju radīt dziļi personīgus vēstījumu.

Kopš 2001. gada māksliniece aktīvi piedalās izstādēs - Ingūnai Levšai ir bijušas 10 personālizstādes un ap 30 grupu izstādes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Līdz šim studējusi tekstilmākslu Latvijas Mākslas akadēmijā un Norvēģijā Bergenas mākslas un dizaina akadēmijā, kā arī apguvusi kultūras teoriju Latvijas Kultūras akadēmijā. Par vienu no saviem darbiem saņēmusi bronzas medaļu 8.Starptautiskajā šķiedras mākslas biennālē un simpozijā “From Lausanne to Beijing”, Ķīnā. Šī gada sākumā māksliniece piedalījusies arī starpdisciplinārajā izstādē "CILME / audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē" Rīgas Mākslas Telpā.

Ingūnas Levšas darbu izstāde “Spoguļi” apskatāma kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 1.maija līdz 16. jūnijam. Ieeja bez maksas.

Pasākuma afiša. (Foto: Publicitātes foto)