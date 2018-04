Kad nespēj pamodināt pat kofeīns... Kas ar mums notiek pavasarī?

Kāds ir iemesls, kāpēc vairs neiedarbojas kafija vai pat enerģijas dzērieni? Lai izprastu iemeslus, ir jāiedziļinās stimulējošu vielu darbības mehānismā. Vairumam stimulējošo produktu, sākot no leģendārā žeņšeņa un beidzot ar praktiski visu enerģijas dzērienu pamatelementu – kofeīnu, ir organismu mobilizējoša iedarbība. Protams, ir brīži, kad tas mums ir ļoti noderīgi, bet ir daži iemesli, kāpēc ar tiem nevajadzētu aizrauties. Kādēļ? Tādēļ, ka pie novājināta organisma, šūnās tāpat ir kritiski maz enerģijas un to dzīvībai svarīgu komponentu, līdz ar to, katrs stimulatoru pielietojums iztukšo šos krājumus vēl straujāk. Rezultātā šūnu enerģija kļūst vēl vājāka un bioloģiski aktīvo vielu deficīts vēl lielāks. Šis efekts visizteiktāk ir izjūtams pēc stimulējošo vielu iedarbības beigām – neskatoties uz enerģijas pieplūdumu to lietošanas laikā, pēc tiem mēs jūtamies vēl sliktāk kā pirms tiem. Jau iestājusies zināma atkarība, gribās lietot vēl.



Kas būtu jādara, lai pēc ziemas pamodinātu sevi jaunai vasarai? Tie noteikti nav stimulatori, ir jākompensē bioloģiski aktīvo vielu, vitamīnu, aminoskābju un minerālvielu trūkums organismā, jānodrošina šūnas ar enerģiju, tad ātra un veselīga pamošanās mums ir garantēta.



Kā to izdarīt, protams, uzturā bagātīgi ir jālieto pirmie pavasara zaļumi, vienlaicīgi gan sekojot to ķīmiskajam sastāvam, ja nav skaidra produkcijas izcelsme, labāk izaudzēt lociņus uz palodzes. Diemžēl ar zaļumiem vien nepietiks, jo tie nesatur daudzus ķīmiskos savienojumus, kuru trūkums ir tieši pavasarim raksturīgs, tradicionāli – D,B6,B12,K un citi vitamīni, kā arī selēns, magnijs, dzelzs, fosfors un vēl daudzi desmiti citu bioloģiski aktīvo vielu.



Līdz ar to ir saprotams, ar uzturu tas praktiski nav izdarāms, nāksies to bagātināt. Daži dodas uz aptieku, nopērk ķīmiski sintezētos multivitamīnus un lieto tos. Savai veselībai es gan izvēlos dabīgas izcelsmes preparātus, kuri, neskatoties uz to, ka ir krietni dārgāki, spēj sniegt jūtamu šūnu enerģijas pieaugumu, tātad attaisno tajos investēto naudu. Lietojot šūnu enerģiju atjaunojošus preparātus, spēki mēdz atgriezties jau sākot ar 3-4- to lietošanas dienu. Kas ir vēl svarīgāk, pēc šūnas barojošu preparātu kursa beigām, nav izjūtams spēku izsīkums, jo Jūsu organisma šūnas ir spēka pilnas un gatavas funkcionēt. Tāpat šie preparāti nav jālieto nepārtraukti, veselības profilaksei var pietikt pat tikai ar vienu kusu 4-6 mēnešos.



Visefektīvākie dabas preparāti ir nopērkami uz spirta bāzes. Spirts ir efektīvākais, dabīgais konservants, kas nodrošina visu bioloģiski aktīvo vielu ilgstošu saglabāšanu to sākotnējā daudzumā un kvalitātē. Ir pārsteidzoši, kāds daudzums ar bioloģiski aktīvajām vielām var slēpties vienā pilienā šāda ekstrakta. Vēl viens pluss, spirts bioloģiski aktīvās vielas nogādā pa tiešo asinīs jau caur mutes gļotādu un novērš to sagremošanu. Tāpēc ekstraktus mēs pilinām pa tiešo zem mēles un cenšamies nenorīt. Tiem, kurus biedē spirta saturs, tad no tā nav jābaidās, jo Jūsu ekstrakta dienas deva saturēs mazāk spirta kā glāze kefīra.



Kādu ekstraktu izvēlēties? Lai gan dabīgie ekstrakti, dēļ to augstās pašizmaksas aizvien vairāk tiek izspiesti no aptieku plauktiem, ir preparāts, kurš jau 4 gadus palielina savus pārdošanas apjomus, jo tā augstā efektivitāte ar uzviju attaisno tā izmaksas. Tas ir ziemeļbriežu jauno radziņu (pantu) ekstrakts – EPSORIN. Epsorīns tiek ražots Latvijā no Jakutijā ievāktiem izejmateriāliem. Panti tiek ievākti nekaitējot dzīvnieku veselībai, jo ātri ataug. Tieši ar ātro augšanu - līdz 2.5mm diennaktī ir izskaidrojams to ārkārtīgi bagātais ķīmiskais sastāvs, kas Epsorīnu padara par kvalitatīvāko un bioloģiski augstvērtīgāko dabas preparātu pasaulē. Tā sastāvā ir visas dabā sastopamās aizvietojamās un neaizvietojamās aminoskābes, lielā daudzumā vitamīni A,D,E,K,C,HB1,B2,B3,B5,B9,B6,B12, minerālvielas – kalcijs, fosfors, nātrijs, mangāns, selēns un dzelzs, kā arī lipīdi, glikozaminoglikāni, fibro un hondroblasti (šūnas, no kurām attīstās saistaudi un skrimšļi), kā arī hondro un osteocīti Augšanas faktors, kura sastāvā ietilpst epidermas un nervu augšanas faktori, insulīnlīdzīgais augšanas faktors (IGF) 1 un 2 un citokīni (imunitātes regulatori) un daudzas citas dabīgas un veselīgas vielas.



Cilvēki Epsorīnu izvēlas ne tikai enerģijai, to bagātais sastāvs nodrošina tā iedarbību praktiski uz visām cilvēka organisma šūnām, orgāniem un sistēmām. Vairāk par produktu lasiet tā oficiālajā mājas lapā www.epsorin.lv Tur meklējiet arī tuvāko aptieku, kur iegādāties šo produktu. Produktu iespējams pasūtīt arī pa tiešo no ražotāja noliktavas uz jebkuru adresi visā pasaulē. Latvijas klientiem tiek piedāvāta bezmaksas piegāde uz Omniva pakomātiem. Epsorin klientu lojalitātes programma Jums nodrošinās līdz pat 25% izdevīgākas cenas produkta regulārai lietošanai.



