Gaisā ļoti liela bērza putekšņu koncentrācija

Putekšņu daudzums katrā konkrētā vietā atkarīgs no laikapstākļiem, īpaši no lietus un vēja. Nedēļas beigās skarās varētu palikt nedaudz mazāk kā 50% putekšņu, līdz ar to jārēķinās, ka arī nākamajā nedēļā iespējams liels bērza putekšņu daudzums.

Gaisā novērots ļoti liels putekšņu spektrs - alkšņa un lazdas putekšņi ļoti zemā koncentrācijā, zemā līdz vidējā koncentrācijā ir papeles, vītola, oša un īves putekšņi, parādījušies arī pirmie pieneņu ziedputekšņi.

Bērzam, tāpat kā graudzālēm un ambrozijai, ir lielākā alerģiskuma pakāpe starp Latvijas augiem. Ziedputekšņu alerģijas jeb polinozes pirmās pazīmes parasti ir acu asarošana, šķavas, nieze, apsārtums, deguna tecēšana un aizlikts deguns. Ir iespējami arī astmai raksturīgi simptomi - klepus, grūtības elpot, smaguma sajūta un svilpšana krūtīs.

Laikā, kad zied augs, kas izraisa alerģiskas reakcijas, vēlams atteikties no fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, lai izvairītos no pastiprinātas ziedputekšņu nonākšanas elpceļos. Pastaigām ieteicams izvēlēties lietainas dienas, un vēlams lietot alergologa vai ģimenes ārsta izrakstītos medikamentus.

Augstākā ziedputekšņu koncentrācija ir sausā, siltā un vējainā laikā.

Latvijas Universitātes speciālisti aicina izmantot bezmaksas mobilo lietotni "Pasyfo", kas ļauj saņemt individuālas prognozes par iespējamiem simptomiem, lai izvairītos no smagām alerģijām.