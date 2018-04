Patlaban remontdarbi jau ir uzsākti Daugavas stadionam pieguļošajās - Vagona, Ata un Augšielā, kā arī uz Augusta Deglava satiksmes pārvada. Lai nodrošinātu raitu satiksmi gaidāmo XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā, objektā tiks organizēti tehnoloģiskie darbu pārtraukumi.

Būvdarbi šosezon turpinās arī uz Salu tilta. Gada sākumā ekspluatācijā nodots tilts pār Bieķēngrāvi un šogad tiks pārbūvētas tilta estakādes. Remontdarbi noritot arī Lucavsalas ielā. Tāpat esot uzsākta autonovietņu izbūve Rušona ielā, Valdeķu ielā un Ēbelmuižas ielā.

Pēc Ahunas-Ozolas teiktā, maijā ielu seguma atjaunošana tiks sākta Brīvības ielā, pabeidzot iztrūkstošo posmu no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam, kā arī Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Merķeļa ielā. Būtiski satiksmes ierobežojumi gaidāmi augustā, kad tiks veikta seguma nomaiņa Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai.

Būvdarbu sezonā remontdarbi tiks īstenoti Lubānas ielas, Juglas ielas un Augusta Deglava ielas apļveida krustojumu pārbūvē, lai nodrošinātu ērtu satiksmes kustību atklājot "IKEA" tīkla tirdzniecības centru pilsētas pievārtē. Jūlijā, noslēdzoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Satiksmes departaments uzsāks Brasas tilta pārbūvi.

Būvsezonā tiks uzsākta arī pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga-Skulte ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūves 1.kārta, kā arī iztrūkstošā Austruma maģistrāles posma "Ieriķu iela - Vietalvas iela" izbūve un tiks īstenoti citi projekti.

Kopā pilsētas ielu seguma atjaunošanai šogad pašvaldības budžetā atvēlēti 13,10 miljoni eiro.