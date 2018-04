EM parlamentārā sekretāra Upenieka ienākumi pērn auguši par teju 9000 eiro

Ja 2016.gadā Upenieka ienākumi bija 38 608 eiro, tad pērn tie sasniedza 47 531 eiro.

2017.gadā lielākos ienākumus - 31 096 eiro - Upeniekam nodrošināja Saeimas izmaksātā alga. Lai arī Upenieks pilda gan Saeimas deputāta, gan EM parlamentārā sekretāra pienākumus, Ministru kabineta iekārtas likums noteic, ka parlamentārajam sekretāram ir atļauts saņemt tikai vienam amatam paredzēto atalgojumu pēc savas izvēles.

Savukārt 8910 eiro tika saņemti, pildot Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amata pienākumus. Šos pienākumus Upenieks pildīja līdz 2017.gada vidum, kad politiķis stājās EM parlamentārā sekretāra amatā.

7500 eiro deklarēti kā ienākumi no pārdevuma, 24,7 eiro deklarēti kā ienākumi no uzņēmuma SIA "Tolmets Vidzeme". Savukārt AS "Swedbank" procentos izmaksājusi 0,04 eiro.

Upenieka parādsaistības gada laikā samazinājušās par 1081 eiro - no 24 567 eiro 2016.gadā līdz 23 486 eiro pērn.

Viņa īpašumā ir dzīvoklis Valmieras novadā, bet valdījumā 2008.gada izlaiduma vieglā automašīna "Volvo V70".

Upenieks deklarācijā norādījis, ka pērn viņš ieņēmis Valmieras vieglatlētikas kluba valdes priekšsēdētāja amatu, kā arī bijis valdes loceklis Latvijas Vieglatlētikas savienībā, Latvijas Sporta federāciju padomē, Latvijas Basketbola savienībā ieņēmis padomes locekļa amatu, kā arī bijis Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis.

Upenieks EM parlamentārā sekretāra pienākumus pilda kopš 2017.gada jūlija.