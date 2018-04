Katru dienu negadījumos cieš līdz 20 skolas vecuma bērnu

Pērn četras NMPD izsaukumos visbiežāk reģistrētās traumas pusaudžiem un jauniešiem bija lūzumi, saindēšanās ar alkoholu un narkotiskajām vielām, termiski vai ķīmiski apdegumi, kā arī dzīvnieku kodumi.

Kā liecina dienesta apkopotie dati par pusaudžu un jauniešu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem traumatismu, 2017.gadā NMPD izsaukumos sniegta palīdzība 6469 skolas vecuma bērniem jeb vidēji 18 līdz 20 bērniem dienā, kuri cietuši nelaimes gadījumos un guvuši traumas. Cipule norādīja, ka skolas vecuma bērnu vidū biežāk traumas gūst zēni - divas reizes vairāk nekā meiteņu.

Tāpat secināts, ka lielākoties traumas tiek gūtas gadījumos, kuros no tām iespējams izvairīties, apzinoties riskus. Piemēram, krītot no augstumiem pamestās mājās, izlecot no šūpolēm lielā augstumā, pārdroši lecot ūdenī un peldoties, kā arī, neievērojot drošību ceļu satiksmē.

Cipule uzsvēra nepieciešamību vecākiem pārrunāt drošības jautājumus ar savām atvasēm, kā arī iemācot nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Kā ziņots, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, NMPD un vairākiem uzņēmumiem organizē konkursu "Esi drošs - neesi pārdrošs" Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem. Tā mērķis ir nostiprināt skolēnu pamatzināšanas un veicināt viņu izpratni par drošību ikdienā un rīcību ārkārtas situācijās, kā arī pievērst uzmanību problemātikai, kas skar skolēnu izglītošanu ar drošību saistītiem jautājumiem.