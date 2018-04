Bijušajā Mašīnbūves rūpnīcā veiksmīgi darbojas uzņēmums MODHUS, vēsta Latvijas Radio. Kamēr korespondente intervējusi firmas līdzīpašnieku Raimondu Eglīti, viena no mājas sienām jau gandrīz gatava. “Pirmsākumi ir 2007. gadā, kad es sāku darbu norvēģu uzņēmumā, kas izveidoja ražotni Ventspilī. Vēlāk uzņēmums tika likvidēts. Man radās doma šo ideju par moduļu māju ražošanu īstenot pašam. Ideja ir pārnesta no Ventspils uz Liepāju,” stāsta Eglītis.

Liepājā ražotās ēkas izmanto gan birojiem, gan bērnudārziem, skolām, privātmājām un citiem nolūkiem. No arhitekta idejas līdz gatavai mājai paiet no pusgada līdz gadam. “Mēs savā ražošanas procesā kombinējam koku ar metālu. Tā mēs varam brīvāk operēt ar ugunsdrošības prasībām. Varam no moduļiem uzbūvēt pat septiņu stāvu daudzdzīvokļu mājas un viesnīcas,” Latvijas Radio atklāj Eglītis.

Aprīlī no Liepājas ostas uz Zviedriju nosūtītajā kārtējā kravā bijušas 16 mājas – kopā 48 vienības, ko veido pa diviem dzīvojamās ēkas moduļiem ar vienu saunas moduli. Šīs ir vasaras atpūtas mājas, kuras izvieto uz gandrīz vientuļas salas stundas braucienā no Stokholmas. Jau 1. jūnijā tajās ievāksies zviedru atpūtnieki.

Patlaban MODHUS eksportē 80% uz Zviedriju un Norvēģiju, bet 20% paliek Latvijā. Šis nav vienīgais šāds uzņēmums, kas veiksmīgi izgājis ārpus Latvijas. Piemēram, Ozolnieku novada Ānē SIA Nordic Homes ražo koka karkasu modulus. Šīs firmas kontā ir rindu mājas Zviedrijā, studentu dzīvokļu ēkas Lielbritānijā, Liverpūlē un Sauthemptonā, piecstāvu luksusa dzīvokļu nams Londonā. Katrs modulis ir līdz baltajai apdarei pabeigta mājas sastāvdaļa, kuru nogādā būvlaukumā un saliek kopā kā klucīšus.