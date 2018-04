Pasūtot picu, viens no trim vīriešiem piegādātājam iepūtis acīs asaru gāzi, nolaupījis sūtījumu un kopā ar draugiem aizbraucis prom no notikuma vietas. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Trīs izsalkuši vīrieši Mežciemā kurjeram nolaupa picu

112 Valsts policija

6. aprīlī Valsts policijā tika saņemta informācija no kāda cietušā par tikko izdarītu laupīšanu Mežciemā. Pasūtot picu, viens no trim vīriešiem piegādātājam iepūtis acīs asaru gāzi, nolaupījis sūtījumu un kopā ar draugiem aizbraucis prom no notikuma vietas.