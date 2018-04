Vecrīgā divi jaunekļi sakaujas meitenes dēļ

Naktī uz 15.aprīli policija Vecrīgā pamanīja divus jaunus vīriešus vicināmies ar dūrēm. Likumsargi kautiņu izšķīra un noskaidroja, ka puiši aizgājuši uz naktsklubu, kur viens no viņiem sāka dejot ar otra draudzeni. Drīz pēc tam abi izgājuši ārā no naktskluba un sākuši strīdēties. Datu pārbaudes laikā atklājās, ka viens no jauniešiem ir izsludināts meklēšanā.

Abiem vīriešiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par sīko huligānismu. Vienam piemērots 100 eiro sods, bet otram 150 eiro sods. Meklēšanā izsludinātais vīrietis nogādāts Valsts policijā turpmāko procesuālo darbību veikšanai.