Firsa Sadovņikova iela. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Google Maps")

Ierobežos satiksmi Firsa Sadovņikova ielā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem no 23. aprīļa līdz 28. aprīlim un no 2. maija līdz 5. maijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielas posmā no Jēkabpils ielas līdz Katoļu ielai, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.