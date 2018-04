Tramvajs uz Radio ielas pirms pagrieziena uz Aspazijas bulvāri. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Ierobežos satiksmi Jūrmalas gatvē, Buļļu ielā, Augusta Deglava un Augšielas krustojumā, kā arī Rīgas centrā

Saistībā ar tramvaju sliežu ceļa rekonstrukciju Jūrmalas gatvē no 19. aprīļa līdz 29. jūnijam un no 9. jūlija līdz 31. augustam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Jūrmalas gatvē, posmā no Slokas ielas līdz apgriešanās vietai Imantas virzienā, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.