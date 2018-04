Nākamnedēļ kinoteātros sāks izrādīt Dāvja Sīmaņa dokumentālo filmu "Mūris"

Filmas veidotāji stāsta: “filma tapa kā vizuāla dienasgrāmata, sākotnēji nemaz nenojaušot par to, kādus stāstus ceļš robežas abās pusēs piedāvās. Viena situācija veda pie nākamās, tādējādi arvien vairāk paplašinot kontekstu tam, kas notiek Eiropas Savienības un Krievijas pierobežā. Filmas tapšanas laikā tika sastapti ļoti atšķirīgi domājoši cilvēki un tika filmēts ļoti atšķirīgās vietās, tostarp Latgalē, Pleskavas apgabalā un Doņeckas separātistu kontrolētajās teritorijās. Filmēšanas laikā atklājās tēmas, kas saistītās ar vēsturiskajām pretrunām Latvijas un Krievijas starpā. Tomēr visvairāk gribētos uzsvērt, ka tā ir skumja sakritība, ka filma iznāk laikā, kad politiski neizlēmīgā kārtā prezidents Raimonds Vējonis ir noraidījis lūgumu apžēlot Ansi Ataolu Bērziņu. Ansis ir viens no filmas varoņiem, kurš filmēšanas laikā atradās politiskajā trimdā. Viņš atšķirībā no citiem filmas personāžiem, nav politisks radikālis, bet apzinās sevi kā demokrātiskas Latvijas patriotu un vēlas, lai valsts beidzot atbrīvotos no padomju domāšanas veida.”

Filmas "Mūris" (filmas starptautiskais nosaukums ir "D is for Division") pasaules pirmizrāde notika 16. aprīlī, Šveices pilsētā Nionā, kur to izrādīs prestižā kinofestivāla Visions du Réel galvenajā konkursa skatē.

Filma “Mūris” ir Latvijas un Čehijas kopražojums, producējošā studija Ego Media, galvenais operators Aigars Sērmukšs, montāžas režisore Anna Rindova (Anna Ryndova), skaņu režisors Vāclavs Flegls (Václav Flegl), producenti Guntis Trekteris un Radims Prohāzka (Radim Procházka).

Filmas tapšanu atbalstījuši: Latvijas Nacionālais kino centrs, MEDIA programma Creative Europe un Čehijas Filmu fonds.