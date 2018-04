"Lattelecom" vadītājs: "Ir vairāki veidi, kā varētu cīnīties ar Krievijas propagandas kanāliem"

Sabiedrība RīgaTV 24

"Sagaidīt, ka mēs kā komerciāls uzņēmums to vienkārši darām paši proaktīvi, ir ļoti mazvarbūtīgi, jo lielākā daļa mūsu klientu – apmēram trīs ceturtdaļas klientu – izsakās ļoti negatīvi par varbūtību, ka viņu pamatpakā varētu nebūt šo te Krievijas kanālu. Līdz ar to tīri komerciāli, protams, tas būtu absolūti nepieļaujams lēmums, un skaidrs, ka uzņēmums kā komerciāls uzņēmums to nekad nedarīs," "Lattelecom" padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", diskutējot par iespējām ierobežot Krievijas propagandas TV kanālus.