Artūrs savu auto līdz šim mazgājis ar rokām, taču laika trūkuma dēļ šoreiz izvēlējies iebraukt "Circle K" automazgātuvē, vīrietis stāsta TV3 raidījumam "Bez Tabu". Tas noticis pirms mēneša. No turienes viņš izbraucis ar saskrāpētu auto virsbūvi. "It kā ar naglām būtu skrāpēts," sašutis ir Artūrs. Mašīna bijusi nomazgāta tīra, taču saulē parādījušās pamatīgas švīkas uz motora pārsega, jumta un - it īpaši - uz bagāžnieka. "Ļoti skaistas pēdas. Tas nav kaķis, tas ir no slotiņām," pārliecināts autovadītājs. Jāpiebilst, ka "Circle K" mājaslapā vēstīts, ka mazgāšana notiek ar īpaši maigām slotiņām.

Degvielas uzpildes stacijas darbiniece Artūram atzinusi, ka švīkas tiešām uz auto esot, taču kaut ko mainīt neesot viņas spēkos. "Viņa faktiski pateica, lai tik turpina skrāpēt arī citas mašīnas. Nu, tā sanāk!"

Artūrs dodas pie eksperta, ko iesaka pašā "Circle K"

Kā "Bez Tabu" atklāj šoferis, viņš devies pie kāda eksperta, kas švīkas izpētījis. Pie šī eksperta Maskavas ielā viņu nosūtījuši paši "Circle K" darbinieki. Eksperts atzinis, ka vairums to ir no mazgāšanas slotiņām, tikai viena neesot. Taču tad pienākuši e-pasti no eksperta, kas samulsinājuši Artūru, proti, tos sūtījusi kompānija "Gjensidige", un švīku rašanos mazgātuvē tie neapstiprināja. "Tad es sapratu, ka "Gjensidige" taču apkalpo "Circle K" un viņiem taču nemaz nav izdevīgi dot to akceptu, viņi noliedza, ka švīkas radušās no slotiņām, lai gan eksperts taču pateica," skaidro Artūrs.

Aleksejs Kozirs, "Gjensidige" apdrošināšanas atlīdzību nodaļas vadītājs, stāsta, ka pēc fotogrāfijām eksperta apstiprinātais atzinums ir pareizs - švīkās nav vainojams "Circle K". Tas secināts pēc bojājumiem uz Artūra auto jumta, proti, mazgāšanas birstu darbības virziens nesakrita ar skrāpējumu virzienu, vēsta "Bez Tabu". Turklāt, ja vainojamas būtu slotas, saskrāpētai vajadzētu būt visai mašīnai, nevis atsevišķām vietām.

Arī "Circle K" pārstāve Ieva Stūre skaidro, ka birstes nevar tā saskrāpēt auto, kā tas noticis ar Artūra mašīnu. "Tās ir ļoti saudzīgas pret virsbūvi," skaidro Stūre, piebilstot, ka pastāv 0,01% iespējamība, ka slotās tehniski bijis kaut kas ieķēries no iepriekšējās apkalpotās mašīnas, piemēram, numurzīmes gabaliņš. Tā kā strīds iegājis strupceļā, Artūrs apsver iespēju vērsties pie kāda neatkarīga eksperta, kas pierādītu vai noliegtu automazgātuves vainu braucamrīka virsbūves sabojāšanā.

Autovadītājai Evijai par mazgāšanu sanācis pārmaksāt

Iebildumi pret "Circle K" auto mazgāšanas pakalpojumu bija arī Latvijas Radio ziņu balsij Evijai Unāmai.

Interesanti, kāpēc par pakalpojumu, kas maksā 12,42€ jūsu @CircleKLatvija aparāts pie automazgātuves no kartes paņem 18,03€?! pic.twitter.com/WAifRMipha — Uzvārds (@EvijaUnama) March 27, 2018

Ha! Laikā, kad Skrastiņartūrs reklāmā aicina mazgāt autiņu @CircleKLatvija automazgātuvēs, @BezTabuTV3 apliecina, ka labāk nevajag. Es guvu mācību pārmaksājot, citam - mašīna saskrāpēta. Abos gadījumos uzņēmums savas “šaizes” neatzīst. 😉 Reputācijai uzspļauj. Žēl. — Uzvārds (@EvijaUnama) April 17, 2018