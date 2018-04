Viņš skaidroja, ka Maligina mantojumu, tostarp viņa piederošo "Olainfarm" kontrolpaketi turpina pārraudzīt par mantojuma aizgādni ieceltā uzņēmēja vecākā meita Irina Maligina. Viņš sacīja, ka neatkarīgi no tā, vai mantojums tiek apstrīdēts, vai mantiniekiem netiek izsniegtas mantojuma apliecības, Maligina turpina saglabāt tiesības akcionāru sapulcē rīkoties un pieņemt lēmumus tāpat kā to iepriekš darīja viņas tēvs.

"Ja ir spēkā esošs aizgādnis, ja mantojums nav sadalīts un arī tiek apstrīdēts, tad [aizgādnim] saglabājas tās pašas funkcijas, kādas dzīves laikā bija Maligina kungam un (..) akcionāru sapulce ir lemtspējīga," atzīmēja Lapiņš. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka uzņēmums akcionāru sapulci katru gadu rīko aptuveni vienā un tajā pašā laikā, līdz ar to arī šogad to paredzēts rīkot jūnijā.

Zvērināta notāre Valda Vaivara, kas šā gada janvārī nolasīja Maligina testamentu, norādīja, ka līdz šā gada 13.aprīlim iespējamie mantinieki, kreditori un citas personas, kas ir tiesīgas uz mantojumu, varēja pieteikties uzņēmēja mantojumam vai to apstrīdēt. Taujāta, kā "Olainfarm" lielākā akcionāra atraitnes Elīnas Maliginas lēmums apstrīdēt uzņēmēja testamentu ietekmējusi pašreizējo situāciju ap tā sadali, Vaivara sacīja, ka apstrīdēšanas gadījumā testamenta lietvedība tiek apturēta. "Principā ir tā, ka [kreditoru un potenciālo mantinieku pieteikšanās] termiņš ir beidzies. Ja mantojums tiek apstrīdēts, testamenta lietvedība tiek apturēta. Tas termiņš, kurā piesakās mantinieki vai kreditori, ir spēkā, tomēr mantojuma apliecību nevar izdot, kamēr testaments tiek apstrīdēts," atzīmēja notāre.

Savukārt vaicāta, cik kreditoru vai potenciālo mantinieku pieteikušies uz Maligina mantojumu līdz iepriekš norādītajam datumam, Vaivara norādīja, ka to viņa nevar atklāt, jo minētā informācija ir konfidenciāla.

Rīgas rajona tiesas nams Jūrmalā šā gada 21.septembrī plkst.10 skatīs Maligina atraitnes prasību, kurā viņa prasa atzīt mirušā "Olainfarm" īpašnieka testamentu par viltojumu.

Maliginas advokāts Pāvels Rebenoks iepriekš pastāstīja, ka par atbildētājām šajā lietā norādītas Maligina meitas, kuras atbilstoši testamentam mantojušas tēva īpašumus. Līdz ar lietas ierosināšanu mantojuma lieta esot apturēta. Mantojuma apliecības 13.aprīlī netiks izsniegtas, kamēr nebūs noregulējums šajā ierosinātajā lietā, stāstīja advokāts. Saskaņā ar likumu civillietās ir iespējams izlīgums, taču šāds noregulējums būtu atkarīgs no atbildētāju pozīcijas.

"Mēs uzskatām, ka 16.janvārī nolasītais testaments neatspoguļo Maligina pēdējo gribu. Pēdējā griba bija cita un to mēs varam tiesā pierādīt ar dokumentiem un liecībām. Mums ir pamats uzskatīt, ka 2016.gada 16.februārī parakstītais testaments ir viltojums," paziņoja advokāts. Viņš gan patlaban publiski atturējās atklāt Maliginas rīcībā esošo pierādījumu bāzi.

Savukārt izplatītajā atklātajā vēstulē Maligina meitas Irina Maligina un Nika Saveļjeva norādīja, ka viņas neizprot Elīnas Maliginas rīcību, jo viņai ir tiesības izprasīt mantojuma astoto daļu un viņa ir vērsusies pie notāra, lai to izdarītu. Taču vienlaicīgi viņa arī apstrīd testamenta likumību, tādējādi radot neizprotamu situāciju, jo "no vienas puses viņa testamentu atzīst, pieprasot daļu, kas pienākas atbilstoši likumam, tomēr no otras puses - apstrīd tiesā," skaidrots vēstulē.

Maligina meitas uzsver - ja tiek iets tik tālu un no sievas puses tiek apšaubīta viņu tēva rīcībspēja, "lai par katru cenu apstrīdētu testamenta autentiskumu", "vai nerodas loģisks jautājums - vai 2016.gadā noslēgtā laulība arī nav apšaubāma šo pašu viņas minēto "iemeslu" dēļ"? Viņas uzskata, ka izmantotie argumenti ir necienīgi.

Maligina meitas apgalvo, ka viņu mērķis esot saglabāt "Olainfarm" kā vienu no vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem un farmācijas nozares līderiem un radīt priekšnoteikumus tā turpmākai sekmīgai attīstībai. "Mums ne prātā neienāktu rīkoties apšaubāmā veidā pretēji ikviena mantinieka likumīgajām tiesībām, likumam vai pretēji mūsu tēva pēdējai gribai," teikts viņu paziņojumā, "ikviens savā dzīvē veic dažādas izvēles, un mums nav ne vēlmes, nedz tiesību tēvam kaut ko pārmest. Tāpat kā mēs apzināmies, ka par savu rīcību un kļūdām esam atbildīgas pašas. Viņa vārds un paveiktais ir daudzkārt lielāks par atsevišķu personu mantkārību un izmantotajām metodēm."

Jau ziņots, ka 16.janvārī nolasītajā AS "Olainfarm" vadītāja testamentā bija minētas uzņēmēja trīs meitas, no kurām divas ir pilngadīgas, bet uzņēmēja atraitne tajā netika minēta.

Atbilstoši nolasītajam testamentam Maligina daļas uzņēmumos AS "Olainfarm" un SIA "Olmafarm" vienādās daļās mantos viņa bērni. Kā informēja "Olainfarm" pārstāvis, valdes loceklis Salvis Lapiņš, atbilstoši testamentam mantinieki turpmāko piecu gadu laikā nedrīkstēšot atsavināt vai dāvināt mantotās uzņēmumu daļas.

Maligins mūžībā aizgāja 2017.gada decembrī 52 gadu vecumā.

Maligins tieši un pastarpināti caur SIA "Olmafarm" bija lielākais "Olainfarm" īpašnieks. "Olmafarm" pilnībā piederēja Maliginam. "Olmafarm" piederēja 42% daļu, bet Maliginam 26% akciju, liecina biržas "Nasdaq Riga" dati.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā. "Olainfarm" koncerna kopējais apgrozījums 2016.gadā sasniedza 110,693 miljonus eiro, bet koncerna peļņa 2016.gadā bija 11,586 miljoni eiro.

Laikraksta "Dienas Bizness" pērn veidotajā Latvijas 100 bagātāko cilvēku sarakstā Maligins tika ierindots 7.vietā ar 70 miljonu eiro turību.