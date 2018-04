Viņš stāstīja, ka tikšanās bijusi veiksmīga, jo uzņēmuma pārstāvji aktīvi izrādīja, ka ir atvērti sadarbībai. Straume sacīja, ka nākamā tikšanās paredzēta maijā, taču jebkurā brīdī ir iespējams noorganizēt jaunu tikšanos "tas ir tikai viens telefona zvans, e-pasts vai videokonference".

Straume nevarēja precizēt, kādas tieši apņemšanās saņemtas no "Facebook" pārstāvjiem, norādot, ka "vienas stundas laikā nav iespējams visu izrunāt". Taču KNAB priekšnieks piebilda, ka jau šajā tikšanās reizē tika runāts par konkrētiem risinājumiem, kurus viņš atturējās komentēt.

Tāpēc Straume īpaši uzsvēra, ka jautājums par "Facebook" bloķēšanu Latvijā vairs nav aktuāls.

Komentējot to, ko KNAB vēlas saņemt no "Facebook", Straume atbildēja, ka vēlas saņemt informāciju par to, kas apmaksā priekšvēlēšanu aģitāciju sociālajā tīklā, protams, ja tā tiek darīts. Straume arī pauda optimismu par iespējām apturēt priekšvēlēšanu kampaņas, kuras ir pārkāpušas aģitācijas likumu.

Straume arī izcēla "Facebook" kā pozitīvo piemēru, norādot, ka ar citiem sociālajiem tīkliem, piemēram, "Twitter", pagaidām nav nodibināta tik veiksmīga komunikācija.

KNAB priekšnieks arī norādīja, ka Latvijas situācija nav unikāla un "Facebook" ar šādām problēmām jau ir saskāries arī citās valstīs, piemēram, Ungārijā.

Jau vēstīts, ka KNAB iepriekš sāka komunikāciju ar lielāko sociālo tīklu turētājiem jautājumā par partiju reklāmām un kampaņām internetā, proti, vai sociālajos tīklos ir iespējama apmaksāta politiska aģitācija.

KNAB aicināja sazināties un sadarboties ar kompāniju "Google", kurai pieder videofailu apmaiņas serviss "Youtube", kompāniju "Facebook", kā arī ar sociālā tīkla "VKontakte" un "Odnoklassniki" īpašniekiem, skaidroja Straume.

"Uz doto brīdi iniciatīva ir no "Facebook" puses, kas ir sazinājies ar mums," norādīja Straume. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Valsts kanceleja esot iesaistīta "Facebook" pārstāvju vizītes Latvijā organizēšanā. "Viņi ("Facebook") vēlas individuāli strādāt ar KNAB. Viņu vēstījums ir tāds, ka viņiem rūp, ka vēlēšanas Latvijā būtu tīras un caurskatāmas," norādīja Straume.