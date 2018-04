Par satiksmi filmēšanas laikā Vecrīgā

- 13. aprīlī no plkst. 6.00 līdz plkst. 20.00 Amatu ielā (pie „Lielās ģildes” ēkas);

- no 14. aprīļa plkst. 22.00 līdz 15. aprīļa plkst.13.00 Teātra ielas posmā no Vaļņu ielas līdz Kalēju ielai;

- no 14. aprīļa plkst. 22.00 līdz 15. aprīļa plkst. 13.00 Teātra ielas posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai (laukums pie viesnīcas „Kempinsky”);

- no 15. aprīļa plkst.21.00 līdz 17. aprīļa plkst. 22.00 Pēterbaznīcas ielas posmā no Kungu ielas līdz Skārņu ielai un Skārņu ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Audēju ielai (nodrošinot piegādes transporta satiksmi).

Īslaicīgi (uz laiku līdz 3 minūtēm) tiks slēgta gājēju satiksme:

- 13. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 Amatu ielā (pie „Mazās ģildes”) un Meistaru ielā;

- 15. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 13.00 Teātra ielā;

- 16. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00 un 17. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00 Skārņu ielā un Pēterbaznīcas ielā.

Ņemt vērā, ka, veicot filmēšanas darbus, tiks izvietoti auto pacēlāji:

- 13. aprīlī no plkst. 6.00 līdz plkst. 20.00 Amatu ielā (pie „Lielās ģildes” ēkas);

- 16. aprīlī no plkst. 6.00 līdz plkst. 20.00 un 17. aprīlī no plkst. 6.00 līdz plkst. 20.00 Skārņu ielā pie krustojuma ar Jāņa ielu.

No 14. aprīļa plkst. 22.00 līdz 15. aprīļa plkst. 13.00 tiks slēgtas autostāvvietas Vaļņu ielā 40 metrus garā posmā un virzienā no Teātra ielas.

Ņemt vērā, ka, veicot filmēšanas darbus, var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis un izmantots papildu apgaismojums, kā arī filmēšanas darbu vajadzībām vairākās vietās tiks izvietotas teltis.

Meteoroloģisko apstākļu dēļ filmēšanas darbi var tikt pārcelti uz tuvāko iespējamo datumu.

Par filmēšanas darbu norisi atbild SIA „Rīgas Filmu Studija”.