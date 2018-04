Sola ļoti siltu nedēļas nogali; prognoze arī gaidāmajai darba nedēļai

Pūtīs lēns līdz mērens vējš no ziemeļaustrumu, austrumu puses. Līdzīgi kā aizvadītajā naktī, arī šonakt termometra stabiņš noslīdēs līdz +2; -3 grādu atzīmei, un tikai dažviet jūras piekrastē būs nedaudz siltāk. Dienā saule gaisu iesildīs līdz pat +12; +17 grādiem.

Nedēļas nogalē laika apstākļi nedaudz mainīsies.

Nakts uz sestdienu vēl būs sausa un skaidra. Vējš joprojām pūtīs no austrumu puses, bet minimālā gaisa temperatūra gaidāma jau +3; +8 grādu intervālā, vien vietām austrumu rajonos tā būs nedaudz zemāka.

Sestdien dienas laikā mākoņu daudzums, sākot no rietumiem, palielināsies un valsti šķērsos neliela lietus mākoņu zona, daudzviet nesot nokrišņus. Vējš iegriezīsies no dienvidiem un valsts teritorijā pakāpeniski iepūdīs siltāks gaiss, līdz ar to, jau sestdien dienas laikā gaiss iesils līdz pat +14; +19 grādiem, un tikai vietām, galvenokārt Kurzemē līča piekrastē, būs nedaudz vēsāks.

Svētdien nakts pirmajā pusē vietām vēl līs, savukārt dienā daudzviet uzspīdēs saule, vien pēcpusdienā gubu-lietus mākoņi, kas lēnām virzīsies pāri valstij, daudzviet vēl nesīs īslaicīgu lietu. Naktī uz svētdienu minimālā gaisa temperatūra vairs nebūs zemāka par +4; +9 grādiem, bet dienā iekšzemes rajonos gaiss iesils līdz +13; +18 grādiem.

Nākamās darba nedēļas sākumā vietām vēl gaidāms neliels lietus, tomēr nedēļas laikā atkal pastiprināsies anticiklona ietekme un, lai gan būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr debesis bieži būs mākoņainas.

Vējš iegriezīsies no ziemeļu puses un Latvijā ieplūdīs nedaudz aukstāks gaiss - teritorijas lielākajā daļā naktīs gaisa temperatūra būs +3; +8 grādu robežās, bet dienā gaisa temperatūra būs +11; +16 grādu intervālā. Tomēr valsts austrumos, uzspīdot saulei, tā var pakāpties arī augstāk, kamēr piekrastes rajonos ūdens ietekmē dienas būs vēsākas.