Publicitātes foto

No 23. aprīļa būs skatāmi 118 Dziesmu un deju svētku vēstnešu īsstāsti

Vīrs, kurš sācis pirmo reizi dejot tikai 72 gados, šefs no Līvāniem, inženierzinātņu doktors, kurš veic Dziesmu ritus, ukrainiete, kas karsti iemīlēja latviešu taudas deju, vīrs, kurš brīvdabas pasākumos ar spēcīgo balsi vada mēģinājumus bez mikrofona, īrs, kurš gatavojas Dziesmusvētkiem, šoferis, kurš ne tikai stūrēs, bet arī piedalīsies deju svētkus, kundze, kura mazgā un gludina dalībniekiem tautastērpus, cilvēks-bišu palags, kurš rūpējas par sava novada dalībnieku veselību... 118 Dziesmu un deju svētku vēstnešu īsstāsti no Latvijas novadiem būs skatāmi katru darba dienu no 23. aprīļa līdz 24. jūnijam “RīgaTV 24” ēterā, mājaslapā dziesmusvetki.lv, Dziesmu un deju svētku sociālajos tīklos, kā arī tie būs iekļauti Dziesmu un deju svētku katalogā.