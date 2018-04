Kopumā tiks izraudzīti pieci vēstnešu pāri – pa vienam pārim Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā. Vēstneši tiks aicināti piedalīties īpašos XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ieskandināšanas pasākumos.

Par reģionālo vēstnesi var kļūt ikviena tautu meita vai tautu dēls, kurš piedalās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, dziedot, dejojot, koklējot vai citādi skatītājus un klausītājus iepriecinot. Dziesmu un Deju svētku vēstnesim jābūt smaidīgam, atvērtam un ar kādu aizraujošu svētku stāstu padomā. Laureāti būs goda viesi Svētku vēstniecību atklāšanas pasākumos, kas notiks reģionu centros. Tāpat vēstnešus aicinās piedalīties profesionālā fotosesijā, lai viņu fotogrāfijas Svētku gaidīšanas laikā iepriecinātu Rimi veikalos atklāto Svētku vēstniecību apmeklētājus. Balvā vēstneši saņems arī Rimi dāvanu kartes 100 eiro apmērā.

Lai pieteiktos konkursā un kļūtu par Kurzemes, Latgales, Zemgales, Vidzemes vai Rīgas reģiona vēstnesi, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāizstāsta par paša pieredzēto, īpašo Dziesmusvētku stāstu. Tieši stāsta oriģinalitāte būs galvenais kritērijs Svētku vēstnešu izvēlē. Žūrija – Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rimi pārstāvji – izvēlēsies kopā 10 vēstnešus – katrā reģionā pa vienam tautu dēlam un vienai tautu meita. Pieteikties iespējams šeit: www.rimi.lv/dziesmusvetki .

Kā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atbalstītājs Rimi savos veikalos īpašās Svētku vēstniecības vērs laikā no 27. maija līdz 8. jūlijam. Visā Latvijā tās sniegs aktuālāko informāciju par Svētku norisi, kā arī darbosies kā reģionālais centrs Svētku sajūtas radīšanai ikdienas apmeklētājiem. Katrā no Rimi vēstniecībām būs informatīvi Dziesmusvētku stendi ar bezmaksas Svētku avīzēm, programmu, pastkartēm, Svētku suvenīriem, kā arī Svētkiem veltītu produktu līniju. Tos iegādājoties, 3 eiro centi no katra iepakojuma tiks novirzīti Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazo pacientu ērtību uzlabošanai un Dziesmusvētku sajūtas ienešanai slimnīcā.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir Kultūras ministrijas padotībā esošā valsts iestāde, atbalsta lieldraugi Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), kā arī atbalstītāji Rimi, Squalio, Circle K Latvia, KPMG, Wess.