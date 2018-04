Bēthovena Septītā simfonija atraktīvā japāņu diriģenta Juniči Hirokami interpretācijā

Koncerta sākumā skanēs Bēlas Bartoka (Bartok) mundrā, etniskiem ritmiem caurvītā “Deju svīta”, ko ģeniālais ungārs veltīja Budas un Peštas apvienošanās pusgadsimta gadskārtu.

Prieks, ka Mikloša Rožas (Rozsa) romantiski piesātinātajā, tumsnēji skaistajā Altkoncertā solo spēlēs LNSO altu grupas koncertmeistare Ināra Brīnuma. Šī izcilā mūziķe ar spēcīgo toni, lietpratīgo sniegumu un dziļo emocionalitāti šogad svin lielu dzīves un darba jubileju.

Visubeidzot Bēthovens un viņa Septītā simfonija – hrestomātisks šedevrs ar rituālu lēno daļu un gaismas šaltīm piesātinātu finālu.

Koncerta diriģents – viesis no Japānas Juniči Hirokami, kurš pirms pusotra gada pārsteidza Latvijas klausītājus ar dziļiem un aizkustinošiem Šūberta un Bēthovena mūzikas lasījumiem.

Ināra Brīnuma ir LNSO mūziķe, kamermūziķe un alta spēles pasniedzēja. Kopš 1978. gada strādā LNSO, kopš 1985. gada ir LNSO altu grupas koncertmeistare. 1990. gadā Ināra Brīnuma sāk pedagoģisko darbu JVLMA un kopš 1991. gada ir pasniedzēja Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Viņas prasmīgajā vadībā uzauguši daži desmiti jauno altistu.

1979. gadā Ināra Brīnuma piedalījās starptautiskā konkursā Budapeštā, kur ieguva diplomu un speciālo apbalvojumu “Par stila tīrību”. Ar izciliem rezultātiem uzstājās arī 1980. gada Vissavienības konkursā Ļvovā.

No 1982. līdz 1992. gadam Ināra Brīnuma spēlēja JVLMA stīgu kvartetā. Kā soliste un kvarteta dalībniece piedalījās vairākos Latvijas Radio ierakstos. Ināra Brīnuma uzstājusies ar Liepājas SO un LNSO daudzu Latvijā un pasaulē slavenu diriģentu vadībā.

Juniči Hirokami (1958) slavens ar savu izteikti plastisko, pat dejisko diriģēšanas veidu. Kādā 1993. gada intervijā tobrīd vēl tikai 35 gadus vecais diriģents teicis, ka jau no paša mūzikas mācīšanās sākuma gribējis būt diriģents: “Man tiešām patīk kustināt rokas; jutu, ka man ir dabas dots talants izteikties ar ķermeni. Protams, pēc tam nāk partitūru mācīšanās un mūzikas struktūru pētīšana, bet pirms tam – ja jūs, klausoties mūziku, jūtat, ka varat noteiktā veidā kustināt ķermeni, šīs mūzikas vadīti, tas norāda, ka jums ir tik ļoti vajadzīgais dabiskais diriģēšanas talants.”

Juniči Hirokami sāka diriģenta karjeru 26 gadu vecumā pēc uzvaras Kirila Kondrašina konkursā Amsterdamā. Kopš 1990. gada Hirokami bijis viesdiriģents pie daudziem ievērojamiem pasaules orķestriem, kuru skaitā Francijas Nacionālais orķestris, Berlīnes Radio SO, Karaliskā "Concertgebouw" orķestris, Monreālas SO, Izraēlas FO, Londonas SO, “Vīnes simfoniķi”.

No 1988. līdz 1995. gadam Juniči Hirokami bija Noršēpingas SO galvenais diriģents. Pēc tam viņš bijis Karaliskā Liverpūles FO (1997–2000) un “Japānas filharmoniķu” (1991–2000) galvenais viesdiriģents, kā arī "Columbus SO" mākslinieciskais vadītājs (2006–2008).

Pēdējos gados Hirokami uzstājies citstarp ar Sanktpēterburgas FO, Čaikovska Maskavas SO, Baltimoras SO, Sinsinati SO un Leipcigas Gewandhaus orķestri. Viņš arī diriģējis visus izcilākos Japānas simfoniskos orķestros, toskait NHK SO, Saito Kinen orķestri un Mito KO.

Patlaban Juniči Hirokami ir galvenais diriģents Kioto SO. Astoņu gadu laikā orķestra spēle neticami augusi, un nesen tas guva lielus panākumu Tokijas Suntory Hall. 2015. gadā maestro un viņa orķestris saņēma Suntory mūzikas balvu.

Juniči Hirokami ir arī Tokijas Mūzikas koledžas pasniedzējs un Kioto Mākslu universitātes viespasniedzējs.

Koncerts “Bēthovena un Bartoka parametri” notiks 12. aprīlī plkst. 19.00 Ventspils teātra namā “Jūras vārti” un 13. aprīlī plkst. 19.00 Rīgas Lielajā ģildē.

Sekojot daudzu citu nozīmīgu Eiropas kultūras institūciju praksei, kopš šīs sezonas LNSO dāvā iespēju jauniešiem un studentiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, stundu pirms LNSO vakara koncertiem iegādāties neizpirktās biļetes par īpaši draudzīgu cenu – viena biļete maksās 5 eiro.