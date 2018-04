Kā aģentūrai LETA pavēstīja viens no audzēkņu vecākiem, šoferis pārvadājis Jaunmārupes pamatskolas skolēnus. To, ka šoferis uzvedies neadekvāti, vecākam pastāstījis dēls. "Tie ir ikdienas reisi, kad bērni ar autobusu tiek aizvesti uz un no skolas. Sākumā es autobusam braucu pa priekšu ar vieglo auto un tas man gandrīz iebrauca aizmugurē, taču tobrīd tam nepievērsu uzmanību. Kad dēls pārradās mājās, viņš pastāstīja, ka šoferis braucis neadekvātā ātrumā, sajaucis maršrutus un izlaidis bērnus nepareizā pieturvietā," pastāstīja tēvs.

Autobuss kursējot divos reisos - ap plkst.14 un 16. Pēc tēva teiktā, ar pēcpusdienas reisu mājās bija jāpārrodas arī viņa meitai, taču reiss kavējies un tobrīd šoferis esot bijis jau aizturēts.

Valsts policijā (VP) aģentūrai LETA apstiprināja, ka trešdien ap plkst.15.15 saņemts izsaukums uz Jaunmārupi par to, ka "Volvo" markas autobusa vadītājs, iespējams, pārvietojas ar autobusu alkohola reibumā. Notikumā vietā ieradusies gan pašvaldības policija, gan Valsts policija.

Likumsargi konstatējuši, ka šoferis ir alkohola reibumā, tomēr policija aģentūrai LETA patlaban nevarēja pavēstīt, cik promiles alkohola konstatētas šofera izelpā. No reibuma smaguma arī būs atkarīgs, kāds sods dzērājšoferi sagaida, skaidroja policijā.

Arī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji izskanējušo informāciju apstiprināja. Par skolēnu pārvadāšanu pašvaldībai ir noslēgts līgums ar pārvadātāju "Liepājas autobusu parks", kuru darbinieks arī bijis šoferis konkrētajā autobusā. Kā norāda pašvaldības priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs (LZS) pārvadātājam līdz rītdienai lūgts sniegt skaidrojumu par notikušo pēc kā arī tiks pieņemti attiecīgie soda mēri.

AS "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns aģentūrai LETA apliecināja, ka šovakar "reiss ir norauts", taču sīkāk komentēt šo jautājumu viņš nevarēja, jo vispirms esot jāiegūst papildu informācija par situāciju.