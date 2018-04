2016.gadā Zemnieka kā deputāta atalgojums bija 2450 eiro, bet pagājušajā gadā, kad pēc pašvaldību vēlēšanām viņš ievēlēts par domes priekšsēdētāju, alga sasniedza jau 12 825 eiro. Pērn domes priekšsēdētāja ienākumi bija arī alga un citi maksājumi no viņam piederošās SIA "Zemnieku vet. aptieka" kopumā 6006 eiro apmērā, piecu eiro procentu maksājums no bankas, kā arī 1520 eiro, ko Zemnieks deklarējis kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājam nav deklarējamo parādsaistību, bet viņa uzkrājumi bankā ir 12 000 eiro, kas ir par 5000 eiro vairāk nekā 2016.gadā.

Zemniekam pieder dzīvoklis Rīgā, kā arī būve un zeme Ķegumā. Tāpat pagājušajā gadā viņa īpašumā nonāca divas "Volvo V70" automašīnas, kas ražotas 1999. un 2004.gadā. Viņam joprojām pieder arī 1992.gada izlaiduma "Volkswagen Caravelle".

Savā deklarācijā Zemnieks minējis vairākus amatus domē, Rīgas plānošanas reģionā, kā arī "Zemnieku vet. aptiekā", kur viņš vēl līdz 2017.gada 17.jūlijam bija valdes loceklis.