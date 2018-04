Pirmdien neilgi pēc plkst.19 pie pašvaldības policijas darbinieka, kurš ikdienā pilda savus dienesta pienākumus pie kādas Juglas izglītības iestādes, pēc palīdzības vērsās vairāki skolēni, norādot uz blakus skolai esošo mežu, kur bija aizdedzināta pērnā zāle. Uguns bija paspējusi pārņemt aptuveni desmit kvadrātmetru lielu teritoriju.

Kopīgiem spēkiem liesmas ar ūdeni un smiltīm izdevās nodzēst. Pārrunu laikā skolēni norādīja uz zēnu, kurš kūlu aizdedzinājis.

Puika policistam apgalvoja, ka pa ceļam uz skolu atradis piecu litru kannu ar benzīnam līdzīgu šķidrumu un nolēmis to paslēpt zem lapu kaudzes. Vēlāk, ierodoties skolā, viņš pastāstījis par savu atradumu citiem skolēniem un piedāvājis pēc mācību stundām turpat mežā kannas saturu izliet un aizdedzināt. Puika apgalvoja, ka kūlas dedzināšanā iesaistījušies divi citi skolēni, jo pats vēlāk pārdomājis un atteicies dedzināt zāli.

Savukārt viens no kūlas dedzināšanā apsūdzētajiem skolniekiem apgalvoja, ka idejas autors nevis atradis kannu, bet gan to nozadzis no kādas netālu esošas tirdzniecības vietas. Pusaudzis kategoriski noliedza, ka būtu iesaistījies kūlas dedzināšanā, skaidrojot, ka ar citiem skolēniem no tāluma vērojuši zēna darbības līdz pamanījuši liesmas un izlēmuši ziņot policistam.

Policijā skaidroja, ka par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība, un policija turpina skaidrot precīzus notikuma apstākļus.