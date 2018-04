VARAM pārkāpumu dēļ draud atlaist Ķekavas domi un atgādina - feodālais periods jau sen ir beidzies

Ministrija pašvaldībai nosūtījusi vēstuli, kurā lūgts nekavējoties atcelt domes lēmumu, ar kuru tiek veiktas izmaiņas komitejās, neievērojot likumā noteiktās prasības.

Izvērtējums veikts pēc pašvaldības deputātu iesnieguma, kurā norādīta informācija par pašvaldības ārkārtas sēdes lēmumu, ar kuru tiek grozīts patstāvīgo komiteju sastāvs bez attiecīgo deputātu iesnieguma. Jānorāda, ka mainīt komitejas sastāvu, izslēdzot noteiktu deputātu no komitejas, dome ir tiesīga gadījumā, ja tiek saņemts atbilstošs iesniegums no attiecīgā deputāta.

Minētā lēmuma gadījumā komiteju sastāvs ir mainīts patvaļīgi, un deputāti ir izslēgti, neskatoties uz to, ka iesniegumi par izslēgšanu no komitejas nav saņemti un deputāti par to iepriekš pat nav bijuši informēti.

Pēc VARAM parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīta teiktā, pašvaldības vadītājam būtu jāatceras, ka feodālais periods jau sen ir beidzies, un likuma prasības ir attiecināmas uz visiem vienādi - bez izņēmumiem. "Ja Ķekavas novada deputāti nespēs nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, tad dome par rupjiem demokrātijas principu pārkāpumiem bez šaubu ēnas var tikt atlaista," pauž Eglīts.

VARAM uzsver, ka atkāpes no normatīvajos aktos noteiktā regulējuma nav pieļaujamas, līdz ar to Ķekavas novada domei nepieciešams nekavējoties novērst konstatētos pārkāpumus un informēt par to VARAM.