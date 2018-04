Latvijā pirmoreiz uzstāsies orķestris "Lords of The Sound"

No klasiskiem orķestru priekšnesumiem šis koncerts atšķirsies ar to, ka priecēs ne vien ar instrumentālo, bet arī vokālo sniegumu, kā arī vizuālo risinājumu – gaidāms arī video projekciju un gaismu šovs. Orķestris izpildīs kompozīcijas no oskarotajām un tautā iemīļotajām filmām – tādām kā “Gredzenu pavēlnieks” , “Lubene” “Mulenrūža”, “Matrikss”, “Titāniks”, “Karību jūras pirāti”, “Avatars”, “Piektais elements” u. c., turklāt viss uzvedums veidots kā slavenā “Oskaru” pasniegšanas ceremonija.

Mākslinieki pauž, ka koncerts varētu būt interesants piedzīvojums kinomāniem, kas savā veidā ļaus piedzīvot Oskaru apbalvošanas ceremoniju tepat Rīgā.

Iedvesmu orķestra nosaukumam mākslinieki guvuši tieši no populārās triloģijas “The Lord of The Rings” jeb “Gredzenu pavēlnieks”. Mūziķi apgalvo, ka apvienības nosaukums tieši sasaucas ar repertuāru un vienlaicīgi ir arī savdabīgs izaicinājums pašiem, jo šādu “paziņojumu” jāattaisno ar sniegumu.

Tā kā uzvedums pastāvīgi tiek papildināts ar jauniem šova elementiem, skatītājam nav iespējams otrreiz nokļūt identiskā izrādē – katrs šovs ir niansēs unikāls. Kopējais koncerta ilgums ir divas stundas.

