Policisti pārkāpējus panāca Inženieru ielā, kur viņi ceļa zīmi bija atstājuši zem sabiedriskā transporta pieturvietas, bet paši steidzīgi devās prom. Pārskatot videoierakstus, konstatēts, ka zīmi kopīgiem spēkiem lauzuši trīs no četriem apturētajiem vīriešiem.

Pārrunu laikā noskaidrots, ka viens no pārkāpējiem ir Francijas pilsonis, savukārt pārējie ir Īrijas pilsoņi. Jautājot par viņu rīcības motīviem, kungi uzstājīgi noliedza zīmes nolaušanu. Taču vēlāk, parādot videoierakstu no pilsētas videonovērošanas kamerām, viņi atzina, ka pārkāpumu veikuši bez īpaša iemesla. No visiem bija jūtama spēcīga alkoholam raksturīgā smaka.

Viens no tūristiem varēja doties atpakaļ uz viesnīcu, savukārt pārējie saistībā ar mantas tīšu bojāšanu nodoti Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.