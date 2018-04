Filmas tapšanas laikā pieci ar vietējo kopienu saistīti cilvēki no Latvijas devās uz Sīriju, lai karotu Islāma valsts jeb "Daesh" rindās. Filmas autori pēta, kā tas iespējams, ka Latvijā šie cilvēki radikalizējušies, un kāpēc neviens to laicīgi nav pamanījis.

"Kad pirms trīs gadiem mēs sākām darbu, mūsu mērķis bija izveidot stāstu par Latvijas musulmaņu kopienu un indivīdiem, kuri konvertējās islāmā. Tas nebija jauns fenomens mūsu valstī, bet tas sakrita ar periodu, kad strauji pieauga grupējuma "Islāma valsts" jeb "Daesh" ietekme un propaganda Sīrijas konfliktā. Neviens no filmēšanas komandas nevarēja paredzēt, ka kāds no Latvijas musulmaņiem pievienosies šim radikālajam grupējumam, taču iepazītā kopiena veicināja nelāgu priekšnojautu, ka tomēr agrāk vai vēlāk kāds arī no mūsu valsts to izdarīs," pauda Lesiņš.

Filmas radošā komanda projekta uzņemšanas laikā centās izsekot gan šiem cilvēkiem un viņu rīcībām, gan arī iemesliem, kas vietējai musulmaņu kopienai liedza atzīt šo faktu.

Līdzās Lesiņam filmas radošajā komandā darbojās scenārija autors Matīss Gricmanis, operatori Mārtiņš Jurevics, Gatis Grinbergs, Jānis Indriks, komponists Edvards Broders, montāžas režisors Oskars Morozs, skaņu režisors Jevgenijs Svjatovs, izpildproducente Lelde Prūse un producente Antra Cilinska. Filmas tapšanu atbalstījis Nacionālais kino centrs un Valsts kultūrkapitāla fonds.