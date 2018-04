Liepiņš 2016.gadā par LNOB valdes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu nopelnīja 41 975 eiro, savukārt pagājušajā gadā viņa alga palielinājusies līdz 54 425 eiro. Līdz ar to, viņa alga šajā amatā pieaugusi par 12 450 eiro. Savukārt Liepiņa pensija 2017.gadā bija 17 841 eiro jeb par 101 eiro vairāk nekā 2016.gadā.

Gada laikā pieauguši arī viņa saņemtie honorāri. Ja 2016.gadā Liepiņš no sešiem ienākumu avotiem honorāros saņēma nedaudz virs 19 000 eiro, tad 2017.gadā honorāru ieņēmumi no pieciem avotiem sasniedza 34 787 eiro. Tāpat LNOB valdes priekšsēdētājs par 41 000 eiro pārdevis vienu no savām "Porche" markas automašīnām, kas ražota 2013.gadā. Līdz ar to, saskaņā ar deklarāciju, Liepiņa īpašumā pašlaik ir viens auto - 2016.gadā ražots "Porche" markas auto "Macan GTS".

Savukārt Liepiņa bezskaidras naudas uzkrājumi gada laikā ievērojami samazinājušies - 2016.gadā viņš divos kontos bija uzkrājis kopskaitā 131 549 eiro, bet pērn uzkrājumi saruka līdz 42 169 eiro.

